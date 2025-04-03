Gangguan Kelistrikan di Sebagian Wilayah Selatan Jakarta, Ini Penyebabnya

Gangguan Kelistrikan di Sebagian Wilayah Selatan Jakarta, Ini Penyebabnya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sebagian wilayah selatan Jakarta mengalami padam lisrtik hari ini. Hal ini disebabkan karena gangguan kelistrikan sesaat di Gardu Induk 150 kV Gandul.

Senior Manager Komunikasi & Umum PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

Haris Andika mengatakan, ganguan kelistrikan tersebut menyebabkan listrik padam pada sebagian kecil lokasi di bagian selatan Jakarta. Gangguan pertama kali terjadi pukul 03.30 WIB dan petugas PLN yang siaga 24 jam berhasil memulihkannya dalam 30 menit.

"Kemudian penormalan dilanjutkan dengan bertahap ke sistem distribusi kepada pelanggan kurang dari 3 jam. Hingga pukul 06.30 WIB suplai listrik ke pelanggan telah kembali normal 100%," kata dia, Kamis (3/4/2025).

Penelusuran sementara penyebab gangguan kelistrikan adalah putusnya kabel penangkal petir atau Ground Steel Wire (GSW) yang menimpa jaringan pada gardu induk Gandul dan berakibat aliran listrik terputus secara otomatis. Rangkaian kejadian tersebut kemungkinan disebabkan oleh peningkatan frekuensi sambaran petir akibat cuaca ekstrem di sekitar daerah Gandul. Menurut laporan BMKG dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan intensitas curah hujan dan petir.

PLN mengimbau kepada pelanggan untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang berpotensi mengakibatkan gangguan kelistrikan. Pelanggan dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi PLN Mobile jika membutuhkan informasi serta ingin menyampaikan laporan atau pengaduan. Juga dapat melalui contact center 123 yang melayani 24 jam.





(Kurniasih Miftakhul Jannah)