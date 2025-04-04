Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Sederet Rekomendasi Atasi Kebijakan Tarif Trump

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |18:50 WIB
Ini Sederet Rekomendasi Atasi Kebijakan Tarif Trump
Ini Sederet Rekomendasi Atasi Kebijakan Tarif Trump (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta Pemerintah segera merespons kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sejumlah rekomendasi pun diberikan untuk meredam kekhawatiran dunia usaha.

Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari mengatakan, dunia tengah mengecam kebijakan Trump. Seharusnya, Pemerintah Indonesia melakukan hal serupa, meski caranya berbeda.

"Pemerintah perlu segera mengambil langkah yang tepat untuk merespons kebijakan baru Trump agar tidak menimbulkan kekhawatiran, baik di kalangan dunia usaha maupun masyarakat luas," pinta Akbar dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (4/4/2025).

1. Kesepakatan Bilateral

Ia memiliki sejumlah rekomendasi untuk Pemerintah dalam merespons kebijakan tarif timbal balik Trump. Pertama, mendorong kesepakatan bilateral dengan AS. Tujuannya, untuk memastikan Indonesia bisa memperoleh akses pasar terbaik dan paling kompetitif.

Kedua, meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan revisi biaya impor AS ke Indonesia. Menurut Akbar, hal ini penting dilakukan. Mengingat, sempat menjadi sorotan Trump, karena Indonesia membebankan traffic charge untuk komoditas impor dari AS 64%.

2. Diversifikasi Ekspor

Ketiga, Pemerintah harus lebih gencar menstimulasi diversifikasi pasar tujuan ekspor. Dengan upaya ini, kegiatan ekspor bisa tetap berjalan, dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Apabila hal itu berjalan mulus, maka kinerja ekspor nasional lebih maksimal dan lebih stabil. Sekalipun terdapat kebijakan yang lebih restriktif terhadap ekspor Indonesia di AS," urai Akbar.

 

Halaman:
1 2
