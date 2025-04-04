Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Negara Musuh AS Paling Berbahaya seperti Korut dan Rusia Tak Kena Tarif Impor Trump?

Wikku D Nugroho , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |22:03 WIB
JAKARTA - Kenapa negara musuh AS paling berbahaya seperti Korut dan Rusia tak kena tarif impor Trump akan diulas berikut ini. 

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump resmi memberlakukan kebijakan baru berupa tarif impor kepada beberapa negara, pada Rabu, 2 April 2025 waktu setempat. 

Namun, ada beberapa negara yang masuk dalam daftar yang tak dikenakan tarif impor tersebut. Salah satunya adalah Rusia. 

Dari pihak Gedung Putih pun telah menjelaskan jika negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin itu tidak terkena dampak tarif impor karena telah mendapat banyak sanksi usai terlibat konflik perang dengan Ukraina. 

"(Rusia) Tidak masuk daftar tersebut karena sanksi dari perang Ukraina telah membuat perdagangan antara kedua negara menjadi nol," kata Gedung Putih, melansir Newsweek, Jumat (4/4/2025).

Negara Lain yang Tidak Terdampak Tarif Impor AS Selain Rusia 

Selain Rusia, terdapat beberapa negara yang tidak terkena aturan tari impor. Negara yang dimaksud adalah Belarus, Kuba, dan Korea Utara. 

Kanada dan Meksiko jadi dua negara di Benua Amerika yang juga tidak terkena aturan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Sebab, dua negara tersebut telah lebih dahulu dikenakan tarif tambahan sebesar 25%. 

 

