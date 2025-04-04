Tarif Impor Trump Bisa Bikin Harga iPhone Naik hingga Rp38 Juta

JAKARTA - Kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bisa berdampak juga bagi harga perangkat selular iPhone. Tak tanggung-tanggung, kebijakan tersebut membuat harga iPhone membumbung tinggi hingga menyentuh USD2.300 atau sekitar Rp38 juta.

Sebagaimana dihimpun dari Reuters pada Jumat (4/4/2025), para analis menilai dengan kenaikan tarif impor sebesar 30% hingga 40% akan menjadi pukulan telak bagi para konsumen iPhone. Bukan tana alasan, mengingat perusahaan akan membebankan kenaikan tarif impor tersebut kepada para konsumen.

Situasi ini dapat diperparah lantaran sebagian besar iPhone masih dibuat di China, yang dikenakan tarif impor sebesar 54%. Jika pungutan tersebut terus berlanjut, Apple (AAPL.O), harus menghadapi pilihan yang sulit, yaitu menyerap biaya tambahan atau meneruskannya kepada pelanggan.

1. Harga iPhone

Berdasarkan perhitungan berdasarkan proyeksi analis di Rosenblatt Securities, model iPhone 16 termurah yang diluncurkan di AS dengan harga sekitar USD799 atau Rp13,2 juta, kini bisa naik menjadi USD1.142 atau Rp18,2 juta. Sementara iPhone 16 Pro Max yang dibanderol USD1.599 atau Rp26,4 juta, bisa melonjak hingga USD2.300 atau Rp38 juta.

Untuk diketahui, Trump mengenakan tarif pada berbagai macam produk impor dari China dalam masa jabatan pertamanya sebagai presiden untuk menekan perusahaan-perusahaan AS agar membawa kembali manufaktur ke Amerika Serikat atau ke negara-negara tetangga seperti Meksiko, tetapi Apple berhasil mendapatkan pengecualian atau keringanan untuk beberapa produk.

Kali ini, dia belum memberikan pengecualian apa pun. analis di Rosenblatt Securities Barton Crockett mengatakan, seluruh masalah tarif China ini terjadi saat ini, benar-benar bertentangan dengan ekspektasi bahwa ikon Amerika, Apple akan bersikap kekanak-kanakan, seperti terakhir kali.