Ratusan Negara Terkena Dampak Kebijakan Tarif Impor Trump, Ini Daftarnya

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif impor kepada mitra dagangnya. Trump mengklaim bahwa negara-negara lain telah memperlakukan AS dengan buruk karena mengenakan tarif impor yang tidak proporsional, yang dianggap sebagai kecurangan.

Sebab itu, Trump memberlakukan tarif dasar sepuluh% untuk semua barang yang diimpor ke Amerika Serikat dan memberlakukan tarif timbal balik terhadap beberapa negara, termasuk Indonesia.

"Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami," ucap Trump.

Negara-negara berikut dikenakan tarif impor AS:

Nepal 105%

Cambodia 49%

Laos 48%

Madagascar 47%

Vietnam 46%

Sri Lanka 44%

Myanmar (Burma) 44%

Falkland Islands 41%

Mauritius 40%

Irak 39%

Guyana 38%

Botswana 37%

Serbia 37%