HOME FINANCE HOT ISSUE

Trump Patok Tarif Impor 32% ke RI, JK Sebut Efek Harga Barang Naik 10%

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |15:47 WIB
Trump Patok Tarif Impor 32% ke RI, JK Sebut Efek Harga Barang Naik 10%
Jusuf Kalla soal Tarif Impor As (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tarif reciprocal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia sebesar 32% diyakini tidak memberi efek negatif bagi neraca perdagangan Indonesia. 

1. Biaya Masuk Impor

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan, tarif impor 32 persen merupakan biaya masuk impor untuk komoditas dari Indonesia. Namun, kebijakan itu justru membuat harga barang impor di AS jauh lebih mahal dari harga sebelumnya.

Dia mencontohkan, harga sepatu Indonesia itu berkisar USD15 - 20USD. Namun nilai ini menjadi lebih tinggi atau di kisaran USD50-USD 70 di pasar Negeri Paman Sam. 

“Nah disini ada dua harga. Contohnya sepatu atau garment. Rata-rata sepatu Nike itu dibeli di Indonesia antara USD15 sampai USD20. Berapa harga jual Amerika? Harga jual, kalau Anda ke Amerika beli itu antara USD50-USD70,” ujar JK saat ditemui di kediamannya kawasan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/4/2025).

 

