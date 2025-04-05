Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harga Cabai Usai Libur Lebaran 2025

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |20:10 WIB
Segini Harga Cabai Usai Libur Lebaran 2025
Harga Cabai pada Lebaran (Foto: Okezone)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga komoditas cabai tetap stabil sepanjang libur Lebaran 2025 dengan menjaga kestabilan pasokan dan mencegah fluktuasi harga di pasaran.

"Pemantauan yang dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura menunjukkan bahwa harga di tingkat petani tidak mengalami kenaikan signifikan, meskipun terjadi penurunan aktivitas pasar akibat momen libur panjang," kata Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementan Andi Muhammad Idil Fitri dikutip Antara di Jakarta, Sabtu (5/4/2025).

1. Aktivitas Pasar

Menurut Idil, aktivitas pasar cenderung menurun selama Lebaran karena sudah menjadi tradisi dimana banyak petani dan pedagang sayur berlibur atau bersilaturahmi dengan keluarga.

"Di Pasar Induk Jakabaring, Sumatera Selatan, suasana jual-beli terlihat lebih sepi dibanding hari biasa. Hal ini turut berdampak pada permintaan cabai yang menurun," ujarnya.

Idil menjelaskan bahwa fluktuasi harga cabai lebih disebabkan oleh fenomena tahunan sebelum dan sesudah Lebaran. Selama libur panjang, aktivitas di lapak dan pasar sayur menurun, karena banyak pedagang dan petani yang masih libur panen.

"Penurunan aktivitas di lapak sayuran menyebabkan pasokan berkurang sementara. Namun, ini hanya bersifat sementara, dan pasokan akan segera normal setelah libur Lebaran usai," terang Idil.

 

