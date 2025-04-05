Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa Besaran Gaji Bek Andalan Timnas Indonesia Rizky Ridho di Persija Jakarta?

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |21:23 WIB
Berapa Besaran Gaji Bek Andalan Timnas Indonesia Rizky Ridho di Persija Jakarta?
Gaji Rizky Ridho (Foto: Okezone)
JAKARTA - Berapa besaran gaji bek andalan Timnas Indonesia Rizky Ridho di Persija Jakarta. Hal ini menjadi pembahasan dalam dunia sepakbola yang menarik untuk diulas. 

Rizky Ridho tampil apik saat Timnas Indonesia berhasil menekuk perlawanan Bahrain 1-0 pada matchday ke-8 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, Selasa 25 Maret 2025. 

Berhasil memetik tiga poin di kandang sendiri membuat skuad asuhan Patrick Kluivert kini mengemas 9 poin dan bertengger di peringkat ke-4 klasemen Grup C, unggul dari Bahrain dan China. 
Besaran Gaji Rizky Ridho di Persija Jakarta 

Membentuk trio pertahanan yang solid bersama Jay Idzes dan Justin Hubner, membuat publik penasaran dengan gaji yang didapat Rizky Ridho dengan klubnya saat ini, Persija Jakarta. 

Melansir berbagai sumber, Sabtu (5/4/2025), gaji Rizky Ridho di Persija Jakarta diperkirakan lebih dari Rp1 miliar per musim. 

1. Gaji Rizky Ridho

Sebagai acuannya, eks manajer Persebaya Surabaya periode 2018-2022, Candra Wahyudi mengungkapkan melalui kanal YouTube MAINBASKET, gaji pemain lokal tertinggi berada di angka Rp130 juta hingga Rp150 juta per bulan. 

“Untuk pemain asing segitu ada yang Rp250-300 juta per bulan. Untuk pemain lokal paling gede ya antara Rp130-150 juta per bulan,” kata Candra Wahyudi pada podcast berjudul "Mengintip Besar Gaji Pemain Basket dan Sepak Bola bersama Manajer Persebaya Surabaya".

 

