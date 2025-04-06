Menhub Antisipasi 1 Juta Pemudik Belum Balik ke Jakarta

SEMARANG – Menteri Perhubungan Dudy S Purwagandhi mengantisipasi 1 juta pemudik yang masih belum kembali ke Jakarta. Padahal saat ini sedang terjadi puncak arus balik Lebaran 2025.

Hingga Sabtu pagi, Dudy mengatakan baru sekitar 55% pemudik yang kembali ke wilayah Jabodetabek.

"Jadi kalau harus balik itu sampai tadi pagi ya, kurang lebih sekitar 55 persen. Jadi sisa 1,2 juta dari total sekitar 2,2 juta. Jadi masih ada 1 juta," kata Menhub di GT Kalikangkung, Semarang, Minggu (6/4/2025).

Menurutnya, sisa satu juta pemudik ini diperkirakan akan kembali dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah pun sudah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan.

"Harapan kita bahwa nanti 1 juta akan terurai dalam beberapa waktu ke depan dengan pemberlakuan One Way Nasional ini," ujarnya.

Menhub menambahkan skema one way masih akan diberlakukan secara nasional untuk mengurai kepadatan, terutama di jalur-jalur utama dari arah timur ke barat.