Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Antisipasi 1 Juta Pemudik Belum Balik ke Jakarta 

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |15:20 WIB
Menhub Antisipasi 1 Juta Pemudik Belum Balik ke Jakarta 
Arus Balik Lebaran di Jalan Tol. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
A
A
A

SEMARANG – Menteri Perhubungan Dudy S Purwagandhi mengantisipasi 1 juta pemudik yang masih belum kembali ke Jakarta. Padahal saat ini sedang terjadi puncak arus balik Lebaran 2025.

Hingga Sabtu pagi, Dudy mengatakan baru sekitar 55% pemudik yang kembali ke wilayah Jabodetabek.

"Jadi kalau harus balik itu sampai tadi pagi ya, kurang lebih sekitar 55 persen. Jadi sisa 1,2 juta dari total sekitar 2,2 juta. Jadi masih ada 1 juta," kata Menhub di GT Kalikangkung, Semarang, Minggu (6/4/2025).

Menurutnya, sisa satu juta pemudik ini diperkirakan akan kembali dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah pun sudah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan.

"Harapan kita bahwa nanti 1 juta akan terurai dalam beberapa waktu ke depan dengan pemberlakuan One Way Nasional ini," ujarnya.

Menhub menambahkan skema one way masih akan diberlakukan secara nasional untuk mengurai kepadatan, terutama di jalur-jalur utama dari arah timur ke barat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171001//kereta_cepat_whoosh-LjGO_large.jpg
Pembangunan Akses Jalan Stasiun Kereta Cepat Karawang Belum Rampung, Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162858//menhub_dudy-gaCc_large.jpg
Menhub Akan Periksa INKA Imbas Kecelakaan Kereta Api di Subang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162851//menhub_dudy-uGHS_large.jpg
Menhub Bakal Bubarkan Jembatan Timbang: Sarang Pungli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162025//bandara_baru_di_indonesia-iXvl_large.jpg
Kemenhub Tetapkan 40 Bandara Internasional Baru di Indonesia, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160280//revitalisasi_bandara_soetta-y4V9_large.jpg
Revitalisasi Terminal 1C Bandara Soetta Ditargetkan Rampung Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/320/3157120//menhub-yPlM_large.png
Menhub Minta KNKT Investigasi Penyebab Kebakaran KM Barcelona 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement