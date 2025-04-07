Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani hingga Bos BI Temui Prabowo Bahas Gejolak Ekonomi hingga Cara Lindungi Masyarakat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |21:35 WIB
Sri Mulyani hingga Bos BI Temui Prabowo Bahas Gejolak Ekonomi hingga Cara Lindungi Masyarakat
Sri Mulyani hingga Bos BI Temui Prabowo Bahas Gejolak Ekonomi hingga Cara Lindungi Masyarakat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden  Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Senin (7/4/2025) siang. 

Rapat tersebut digelar untuk membahas perkembangan ekonomi terbaru serta merumuskan strategi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global yang meningkat.

1. Kondisi Ekonomi RI

Dalam unggahan di akun Instagram resminya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak tekanan eksternal.

“Senin siang-sore ini rapat di Istana Merdeka bersama Presiden @prabowo membahas perkembangan terkini dan strategi perkuatan ekonomi Indonesia sebagai usaha bersama menjaga masyarakat dan memperkuat resilience Indonesia dari gejolak dan persaingan global,” tulis Sri Mulyani.

2. Sejumlah Pejabat 

Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Investasi merangkap Ketua Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya.

 

Halaman:
1 2
