Prabowo Apresiasi Kinerja Bulog saat Panen Raya, Gubernur Jabar: Ini Sejarah

MAJALENGKA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Perum BULOG yang berhasil menyerap dan membeli gabah petani sebesar Rp6.500 per kilogram.

Bukan hanya menjalankan kebijakan pemerintahan untuk membeli gabah kering panen (GKP) sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram, tetapi Perum Bulog juga menyerap dan membeli gabah basah petani langsung di lokasi-lokasi panen dengan harga yang sama.

Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam meningkatkan produksi padi nasional, terutama kepada petani, serta penyuluh pertanian di seluruh Indonesia.

"Saya ucapkan terimakasih kepada BULOG, terima kasih kepada para petani, penyuluh penyuluh pertanian, dan semua unsur yang telah bekerja keras," ucap Presiden Prabowo saat melakukan panen raya padi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Seperti diketahui, panen raya ini merupakan bagian dari kegiatan panen serentak yang berlangsung di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, pada Senin (7/4/2025).

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turut menyampaikan rasa terimakasih dari para petani Jawa Barat kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan HPP gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram yang membuat para petani menjadi tersenyum karena bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.