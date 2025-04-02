BULOG Terus Melakukan Penyerapan Gabah dan Beras saat Libur Lebaran

Perum BULOG dan pihak terkait melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait penyerapan gabah dan beras. (Foto: dok BULOG)

JAKARTA - Penyerapan gabah dan beras terus dilakukan oleh BULOG saat suasana libur Lebaran. Pada Rabu (2/4), jajaran Direksi Perum BULOG melakukan kegiatan secara luring dan zoom/daring di Kantor Pusat Perum BULOG bersama Pemimpin Wilayah, Pemimpin Cabang, pada kegiatan tersebut turut dihadiri para Dandim.

Kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa penyerapan gabah dan beras tetap berjalan walau hari libur. Adapun, pembahasan dalam kegiatan tersebut adalah tentang progres penyerapan gabah dan beras dalam menghadapi panen raya, sehingga pencapaian target stok Cadangan Beras Pemerintah dapat terpenuhi.

Selain itu, berdasarkan arahan Presiden RI, serapan gabah kering panen (GKP) memiliki nilai pembelian ke petani sebesar Rp6.500 per kg.

Nilai tersebut bukan hanya dilakukan oleh BULOG saja, tetapi juga harus dilaksanakan juga oleh mitra BULOG dan para pelaku usaha pengeringan dan penggilingan beras, sehingga harga pembelian tidak boleh di bawah Rp6.500 per kg.

Sekretaris Perusahaan Perum BULOG Widiarso mengatakan,"Kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan gabah dan beras dilakukan setiap hari melalui luring dan zoom/daring ke jajaran BULOG di wilayah beserta TNI, hingga progres penyerapan gabah/beras dan segala problematikanya selalu terpantau dan problem yang muncul segera dapat terselesaikan."

