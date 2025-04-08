Pendapatan Rp1,77 Triliun, Laba MNC Land (KPIG) Meroket 96% di 2024

JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KPIG) membukukan kinerja solid sepanjang 2024. Pendapatan KPIG mencapai Rp1,77 triliun atau meningkat 24,6% dibanding 2023 sebesar Rp1,42 triliun.

Kenaikan ini didorong bisnis hospitality, yang berkontribusi hingga 54,2% dari total pendapatan KPIG serta mencatatkan peningkatan sebesar 18,3% yoy, dari Rp811,9 miliar di tahun 2023 menjadi Rp960,2 miliar di 2024.

Selain itu, pendapatan MNC Land juga berasal dari bisnis properti yang menghasilkan Rp809,9 miliar sepanjang tahun 2024. EBITDA Perseroan tercatat sebesar Rp270,9 miliar pada FY-2024, setara dengan marjin EBITDA 15,3%.

Hal-hal di atas berhasil mendorong perolehan laba bersih MNC Land menjadi Rp679,0 miliar, melesat 96,7% yoy dari Rp345,1 miliar di tahun 2023. KPIG juga membukukan kenaikan marjin laba bersih yang kuat dari level 24,3% di 2023 menjadi 38,4% di 2024.

Pertumbuhan KPIG pada 2024 juga tercermin dalam posisi neraca keuangannya. Total aset meningkat 7,0% yoy dari Rp33,5 triliun pada 2023 menjadi Rp35,8 triliun di 2024. Sedangkan jumlah liabilitas tercatat senilai Rp7,3 triliun dan ekuitas sebesar Rp28,5 triliun atau masing-masing meningkat 8,8% dan 6,6% dibandingkan penutupan tahun 2023.

MNC Land mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata MNC Lido City pada lahan seluas 1.040 ha dari total 3.000 ha di Bogor, Jawa Barat. Sepanjang tahun 2024, KEK MNC Lido City terus menunjukkan kemajuan positif di berbagai proyek unggulannya.

Salah satu pencapaian utama adalah lapangan golf 18-hole berstandar kejuaraan Trump International Golf Club Lido yang sudah beroperasi penuh. Lapangan golf ini dapat diakses oleh anggota yang sudah terdaftar dan undangan khusus, memastikan pengalaman eksklusif bagi para golfer yang mengutamakan privasi dan layanan kelas dunia.

Penjualan keanggotaan golf terus mencatat respons positif dan minat tinggi dari pasar.

Keanggotaan ini memberikan akses ke semua lapangan yang dikelola oleh Trump Golf, dengan total 17 properti di seluruh dunia. Para anggota juga dapat menikmati beragam fasilitas premium, termasuk Clubhouse & Country Club untuk kenyamanan optimal. Pembangunan Trump Golf Clubhouse terus dipercepat, dengan progres pekerjaan struktur dan arsitektur telah melampaui 70%.

Di samping itu, MNC Land sedang mengembangkan Trump Residences, proyek hunian mewah dengan desain modern dan eksklusif. Perseroan juga sedang menyelesaikan pembangunan Hyatt Regency Lido Resort, hotel bintang 5 yang memadukan pesona alam Danau Lido dan panorama Gunung Salak, Gede, dan Pangrango, dilengkapi fasilitas unggulan serta akses langsung ke wahana outbound Lido Adventure Park.

Sepanjang 2024, sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) dan F&B berkontribusi signifikan dalam mengakselerasi pertumbuhan pendapatan Perseroan. Keberhasilan ini didorong oleh

portofolio aset premium MNC Land yang terletak di sejumlah lokasi prestisius, seperti Park Hyatt Jakarta, The Westin Resort Nusa Dua Bali & Bali International Convention Center (BICC), Oakwood Hotel Surabaya, One East Penthouse & Residences Surabaya, Next Hotel Yogyakarta, serta Lido Lake Resort.

Renovasi kamar Tahap I di The Westin Resort Nusa Dua Bali telah rampung. Tidak hanya untuk meningkatkan kualitas, langkah ini diyakini akan memperkuat daya saing hotel sekaligus meningkatkan pendapatan melalui kenaikan tarif kamar. Selain renovasi kamar Tahap II, saat ini juga sedang berlangsung pengembangan area tepi pantai untuk dapat segera dioptimalkan sebagai venue acara yang memukau dengan keindahan alam khas Bali.

Merespons peningkatan permintaan yang sangat tinggi, mulai dari pernikahan hingga acara korporasi di Park Hyatt Jakarta, MNC Land proaktif berinovasi untuk memimpin industri hospitality premium dan high-end di Indonesia. Renovasi The Royal Glasshouse dan ekspansi restoran baru menjadi langkah strategis Perseroan dalam mengembangkan sektor hospitality dan menghadirkan pengalaman F&B berstandar tinggi.