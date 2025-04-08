Anak Usaha SGER Teken Kontrak Penjualan Batu Bara dengan Perusahaan Vietnam

Anak Usaha SGER Teken Kontrak Penjualan Batu Bara dengan Perusahaan Vietnam (Foto: Okezone)

JAKARTA - Hineni Seven Resources DMCC, anak usaha PT Sumber Global Energy Tbk menandatangani kontrak penjualan batu bara dengan perusahaan Vietnam senilai USD35,7 juta.

Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (8/4/2025), Hineni Seven Resources DMCC sebagai penjual, telah menandatangani perjanjian jual beli batu bara dengan VIMC Shipping Company. Volume kontrak jual-beli batu bara ini mencapai 500.000 metrik ton (MT), senilai USD35,7 juta.

1. Penjualan Batu Bara

Perkembangan ini, menunjukkan kepercayaan pasar terhadap SGER selaku induk Hineni Seven Resources DMCC, menguat. Wajar jika perusahaan yang berdiri pada 17 Maret 2008 itu semakin cuan pada tahun ini.

Tahun ini, penjualan batu bara SGER cukup moncer. Angkanya mencapai Rp14 triliun. Pasar ekspor perusahaan trading batu bara yang berdiri pada 2008 itu, meluas hingga China, Malaysia, India, Filipina dan Bangladesh.

2. Kinerja SGER

Direktur Utama SGER, Welly Thomas mengakui adanya lompatan yang luar biasa terjadi pada 2024.

“Pada 2020 setelah kita listing di Bursa Efek Indonesia, omzet kita naik terus sampai tahun lalu, kita mencapai Rp14 triliun,” kata Welly di Graha BIP.

Welly benar. Berdasarkan laporan keuangan kuartal III-2024, pendapatan SGER mencapai Rp10,88 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 14,30 persen ketimbang kuartal III-2023 sebesar Rp9,52 triliun.

Kenaikan pendapatan dalam sembilan bulan 2024 ini, didorong kenaikan penjualan batu bara dan nikel. Terdiri dari penjualan batu bara sebesar Rp10,65 triliun, atau naik 12,84 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sedangkan penjualan nikel SGER juga melesat 211,96 persen menjadi Rp228.52 miliar ketimbang kuartal III-2023 sebesar Rp73,25 miliar.