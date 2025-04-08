Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Permadi Arya Jadi Komisaris Jasamarga, Jubir BUMN: Tidak Benar!

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |06:40 WIB
Heboh Permadi Arya Jadi Komisaris Jasamarga, Jubir BUMN: Tidak Benar!
Kementerian BUMN Pastikan Tidak Ada Pengangkatan Abu Janda sebagai Komisaris. (Foto: Okezone.com/BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Putri Violla memastikan tidak ada pengangkatan Permadi Arya alias Abu Janda sebagai Komisaris PT Jasamarga Toll Road Operation (JMTO).

Bantahan tersebut menegaskan soal isu mencuat bahwa Abu Janda ditunjuk pemegang saham untuk mengisi posisi komisaris anak usaha operator jalan tol pelat merah. Putri menyebut kabar tersebut tidak benar. 

“Kabar tersebut tidak benar mas, tidak ada pengangkatan atas nama Permadi Arya sebagai komisaris JMTO,” ujar Putri kepada MNC Portal Senin malam, ditulis Selasa (8/4/2025).

Senada, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga membantah isu penunjukan Abu Janda selaku komisaris JMTO. Dia mengatakan kabar itu hoax alias informasi palsu. 

“Hoax” ungkap Arya kepada MNC Portal.

Sebelumnya, beredar sebuah poster dengan keterangan bahwa Permadi Arya diamanahkan menjabat Komisaris JMTO. Bahkan, pria kelahiran Cianjur, Jawa Barat, itu memberi sinyal positif soal informasi yang beredar.

“Insya Allah, doakan semoga amanah,” ungkap Permadi Arya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3174963//ihsg_dibuka_menguat-DhRT_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Cetak Rekor, Sentuh 8.182
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174441//jasa_marga_jalan_tol_bogor_serpong-qtzm_large.jpeg
Jalan Tol Bogor-Serpong (Via Parung), Perkuat Konektivitas Kawasan Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173251//perbaikan_gerbang_tol-eqCv_large.JPG
Jasa Marga Buka Parsial Gerbang Tol Slipi hingga Semanggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173130//gerbang-GL0X_large.jpg
Catat, Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Masih Dilakukan Penutupan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172493//bos_jasa_marga-iLUb_large.jpg
Bos Jasa Marga Ungkap Biang Kerok Kemacetan Horor Imbas Penutupan Gerbang Tol Dalam Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172390//pramono-VlJE_large.jpg
Pramono Murka Perbaikan Gerbang Tol Lambat Bikin Kemacetan Horor Jalan Gatot Subroto
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement