Heboh Permadi Arya Jadi Komisaris Jasamarga, Jubir BUMN: Tidak Benar!

Kementerian BUMN Pastikan Tidak Ada Pengangkatan Abu Janda sebagai Komisaris. (Foto: Okezone.com/BUMN)

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Putri Violla memastikan tidak ada pengangkatan Permadi Arya alias Abu Janda sebagai Komisaris PT Jasamarga Toll Road Operation (JMTO).

Bantahan tersebut menegaskan soal isu mencuat bahwa Abu Janda ditunjuk pemegang saham untuk mengisi posisi komisaris anak usaha operator jalan tol pelat merah. Putri menyebut kabar tersebut tidak benar.

“Kabar tersebut tidak benar mas, tidak ada pengangkatan atas nama Permadi Arya sebagai komisaris JMTO,” ujar Putri kepada MNC Portal Senin malam, ditulis Selasa (8/4/2025).

Senada, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga membantah isu penunjukan Abu Janda selaku komisaris JMTO. Dia mengatakan kabar itu hoax alias informasi palsu.

“Hoax” ungkap Arya kepada MNC Portal.

Sebelumnya, beredar sebuah poster dengan keterangan bahwa Permadi Arya diamanahkan menjabat Komisaris JMTO. Bahkan, pria kelahiran Cianjur, Jawa Barat, itu memberi sinyal positif soal informasi yang beredar.

“Insya Allah, doakan semoga amanah,” ungkap Permadi Arya.