HOME FINANCE HOT ISSUE

Jasamarga Toll Road Operation Bantah Abu Janda Jadi Komisaris

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |16:28 WIB
Jasamarga Toll Road Operation Bantah Abu Janda Jadi Komisaris
Jasamarga Toll Road Operation Bantah Abu Janda Jadi Komisaris (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - PT Jasamarga Toll Road Operation (JMTO) membantah kabar Permadi Arya alias Abu Janda diangkat sebagai Komisaris. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga menegaskan bahwa pengangkatan tersebut adalah hoax atau tidak benar.

JMTO melalui akun Instagram (IG) resmi sempat membantah isu pengangkatan Abu Janda. Hal ini tampak dari pernyataan admin @jasamargatollroadoperator yang membalas pertanyaan Netizen di kolom komentar akun IG resmi perusahaan. 

“Apa benar Permadi Arya jadi komisaris?” tulis fakhita. 

Ada juga @soin_zhang yang bertanya terkait kebenaran fakta tersebut.

“Apakah benar Permadi Arya juga jadi komisaris,” tanyanya.

