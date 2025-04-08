AS Sudah Terima Surat, Menko Airlangga Ungkap Alasan Prabowo Pilih Jalur Negosiasi Hadapi Tarif Impor Trump

JAKARTA - Indonesia memilih jalur negosiasi dalam menyikapi kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal ini diungkap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menyebut bahwa jalur negosiasi diambil sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah rapat. Bukan tanpa alasan, menurut Menko Airlangga ini lantaran AS sendiri merupakan mitra strategis bagi Indonesia.

"Arahan Bapak Presiden untuk merespon ini dalam beberapa kali pembicaraan dan bahkan dalam rapat, ini Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika merupakan mitra strategis," kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Airlangga menjelaskan, Indonesia juga tengah mendorong revitalisasi perjanjian perdagangan dan investasi, termasuk Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang terakhir diperbarui pada 1996. Langkah serupa juga disebut bakal dilakukan Malaysia.

Selain itu, pemerintah disebut Airlangga juga tengah melakukan deregulasi terhadap kebijakan non-tarif yang diminta oleh AS, termasuk terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi, terutama di wilayah investasi AS seperti Batam.

"Dan sebetulnya Amerika juga memberikan keleluasaan untuk free trade zone. Jadi ini juga menjadi bahan untuk kita bernegosiasi karena mereka akan invest data center baik Oracle, Microsoft maupun terkait dengan trade," jelas Airlangga.