HOME FINANCE HOT ISSUE

PHK Massal Hantui Pekerja di RI, Menaker: Ini Tidak Main-Main

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |19:38 WIB
PHK Massal Hantui Pekerja di RI, Menaker: Ini Tidak Main-Main
PHK Karyawan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menghantui sejumlah sektor industri di Tanah Air. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi nasional.

1. Dituntut Lakukan Terobosan

Dia mencatat, makro ekonomi dalam negeri masih dalam volatile alias tak stabil. Sementara, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dituntut melakukan terobosan agar mencegah terjadinya PHK massal. 

"Kondisi saat ini sangat volatile (tak stabil), ini tak main-main. Harapan publik kepada kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa berbuat banyak atas berbagai tantangan yang ada sangatlah besar, itu PR (pekerjaan rumah) kita semua,” ujar Yassierli saat acara Halalbihalal Jakarta, Selasa (8/4/2025).

2. Daya Saing dan Produktivitas

Selain potensi PHK, Yassierli menyebut daya saing dan produktivitas industri juga masih rendah. Lalu, angka pengangguran yang masih besar, serta keserasian atau link and match antara sistem pendidikan dengan dunia kerja juga menjadi tantangan.

"Kita punya PR menghadirkan regulasi yang lebih berkeadilan, selain itu ada PR outlook (Kemnaker) ke depan, memperkuat riset, memiliki badan, penataan organisasi, reformasi birokrasi, data informasi, siap kerja dan seterusnya,” paparnya.

 

Halaman:
1 2
