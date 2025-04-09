Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pendapatan Naik, Laba PTBA Turun 16% Jadi Rp5,10 Triliun Sepanjang 2024

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |10:42 WIB
Pendapatan Naik, Laba PTBA Turun 16% Jadi Rp5,10 Triliun Sepanjang 2024
Pendapatan Naik, Laba PTBA Turun 16% Jadi Rp5,10 Triliun Sepanjang 2024 (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mencatatkan laba bersih Rp5,10 triliun sepanjang tahun 2024. Angka itu turun 16,41 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp6,10 triliun.

Di sisi lain, pendapatan perseroan tercatat naik 11,10 persen menjadi Rp42,76 triliun, dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp38,48 triliun. Kenaikan pendapatan utamanya ditopang oleh penjualan ekspor yang mencapai 20,26 juta ton atau naik 30 persen secara tahunan. 

Penjualan domestik juga meningkat 6 persen secara tahunan menjadi 22,64 juta ton. Sehingga, total penjualan pada 2024 mencapai 42,89 juta ton atau tumbuh 16 persen secara tahunan. 

“Penjualan batu bara PTBA didominasi oleh pasar domestik. Namun secara bauran, porsi ekspor semakin meningkat. Saat ini, porsi pasar domestik sebesar 53 persen dan ekspor 47 persen,” terang Sekretaris Perusahaan PTBA, Niko Chandra dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

1. Belanja Modal PTBA

Di samping itu, pada tahun lalu PTBA telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp2,35 triliun sepanjang 2024, meningkat 17 persen secara tahunan. Belanja modal ini dialokasikan untuk pengembangan bisnis, di antaranya pengembangan angkutan batu bara Tanjung Enim - Keramasan.

“Kinerja baik dapat dicapai meski terdapat berbagai tantangan, di antaranya koreksi harga batu bara dan fluktuasi pasar,” ujar Niko.

 

