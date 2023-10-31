Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bukit Asam Cetak Laba Rp3,8 Triliun hingga Kuartal III-2023

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |10:21 WIB
Bukit Asam Cetak Laba Rp3,8 Triliun hingga Kuartal III-2023
Laba Bukit Asam Meningkat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 3,8 triliun. Kinerja baik tersebut dibukukan hingga triwulan III-2023.

Sekretaris Perusahaan PTBA Niko Chandra memaparkan, dari sisi pendapatan, PTBA membukukan sebesar Rp27,7 triliun. Total aset perusahaan per 30 September 2023 sebesar Rp36,0 triliun.

Pencapaian laba bersih didukung oleh peningkatan kinerja operasional perseroan sepanjang Januari–September 2023. Total produksi batu bara PTBA hingga Triwulan III-2023 mencapai 31,9 juta ton, tumbuh 15,2 persen dibanding periode yang sama tahun 2022 yakni sebesar 27,7 juta ton.

"Kenaikan produksi ini seiring dengan kenaikan volume penjualan batu bara sebesar 14,9 persen menjadi 27,0 juta ton. Hingga Triwulan III 2023, Perseroan mencatat penjualan ekspor sebesar 11,2 juta ton atau naik 24,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara realisasi Domestic Market Obligation (DMO) tercatat sebesar 51 persen," tulis Niko dalam keterangan resmi yang diterima MPI, Senin (30/10/2023).

Berbagai hal yang menjadi tantangan bagi Perseroan di tahun ini, di antaranya adalah koreksi harga batu bara dan fluktuasi pasar. Rata-rata harga batu bara ICI-3 terkoreksi sekitar 33 persen dari USD 128,5 per ton pada Januari-September 2022 menjadi USD 86,3 per ton pada Januari-September 2023.

Di sisi lain, Harga Pokok Penjualan mengalami kenaikan, di antaranya pada komponen biaya royalti, angkutan kereta api, dan jasa penambangan. Karena itu, PTBA terus berupaya memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri serta peluang ekspor untuk mempertahankan kinerja baik.

Perseroan juga konsisten mengedepankan cost leadership di setiap lini perusahaan, sehingga penerapan efisiensi secara berkelanjutan dapat dilakukan secara optimal.

"Selain itu, Perseroan berharap agar pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat segera terealisasi dan memberikan dampak baik bagi kinerja keuangan PTBA," jelasnya.

Sejalan dengan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan, PTBA berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong Hilirisasi batu bara dan menjaga ketahanan energi nasional. Perusahaan telah menyediakan lahan untuk pembangunan industri hilirisasi yang bekerja sama dengan mitra potensial.

"Selain itu, PTBA telah mengalokasikan cadangan batu bara khusus untuk proyek hilirisasi, sehingga kebutuhan batu bara untuk industri hilirisasi dapat terjamin," sebutnya.

