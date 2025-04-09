Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Dubes AS, RI Mulai Negosiasi Tarif Impor Trump

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |13:41 WIB
Bertemu Dubes AS, RI Mulai Negosiasi Tarif Impor Trump
Pertemuan Menko Airlangga dengan Dubes AS untuk Indonesia Kamala S Lakhdhir. (Foto: Okezone.com/Kemenko Perekonomian)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menemui Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Kamala S Lakhdhir. Pertemuan membahas kebijakan tarif yang diterapkan AS dan upaya memperkuat kerja sama perdagangan serta investasi antara kedua negara.

Tarif resiprokal AS sebesar 32% kepada Indonesia mulai berlaku hari ini, kecuali ada kesepakatan negosiasi lebih lanjut. Pemerintah Indonesia merespons dengan mengedepankan negosiasi untuk menyeimbangkan kepentingan perdagangan kedua negara.

“Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi, sejalan dengan negara ASEAN lainnya. Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” ujar Menko Airlangga, Rabu (9/4/2025). 

Airlangga menyampaikan beberapa langkah strategis yang akan ditempuh dalam negosiasi, termasuk deregulasi hambatan non-tarif (NTMs) seperti pelonggaran TKDN sektor ICT dari perusahaan AS (GE, Apple, Oracle, Microsoft), evaluasi kebijakan pembatasan dan larangan (Lartas), dan percepatan sertifikasi halal.

Kedua pihak juga membahas cara menyeimbangkan neraca perdagangan. Menko Airlangga menyatakan Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing ekspor Indonesia, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Dubes Kamala merespons dengan menyatakan komitmen Kedutaan Besar AS di Jakarta untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia, mengingat banyak negara lain juga berupaya bernegosiasi terkait kebijakan tarif Presiden Trump.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/278/3176017//saham-oTYr_large.jpg
Tarif 100% Trump ke China Bikin Saham Amazon hingga Tesla Rontok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172070//airlangga-5frR_large.jpg
IEU-CEPA Disepakati, Apa Manfaatnya Bagi Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168546//menko_airlangga-67Sm_large.jpg
Menko Airlangga: Pekerja Bergaji di Bawah Rp10 Juta Dapat Subsidi Gaji 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168381//menko_airlangga-nX6x_large.jpg
Pekerja Bergaji di Bawah Rp10 Juta Dapat Subsidi Gaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167837//menko_airlangga-mEkP_large.jpg
17+8 Tuntutan Rakyat, Airlangga: Cegah PHK Massal Tugas Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166824//menko_airlangga-cpTU_large.jpg
Airlangga Sebut Pasar Sudah Tenang, Semuanya Jelas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement