Resmi, RI Teken Perjanjian Dagang Bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia

JAKARTA - Indonesia mencatatkan pencapaian diplomasi ekonomi yang signifikan di penghujung tahun 2025. Pemerintah secara resmi telah menandatangani kesepakatan perdagangan bebas dengan kawasan Eurasia melalui skema Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).

Penandatanganan bersejarah tersebut dilakukan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam kunjungan resminya ke Rusia pada Minggu (21/12/2025) lalu. Kawasan ini meliputi lima negara strategis, yakni Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgizstan, dan Rusia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut kesepakatan ini sebagai pelengkap dari rangkaian kerja sama ekonomi Indonesia di daratan Eropa setelah sebelumnya memiliki IEU-CEPA dengan Uni Eropa dan IE-CEPA dengan negara-negara EFTA (termasuk Swiss).

"Itu sebuah milestone baru di Eropa. Ini merupakan tonggak sejarah di tahun ini, hampir semua negara bekerja sama dengan Indonesia, yang lain masih dalam proses," ujar Airlangga saat ditemui di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa I-EAEU FTA bukan sekadar perjanjian di atas kertas, melainkan instrumen nyata yang akan memberikan keuntungan langsung bagi para pelaku ekonomi di Indonesia dan kawasan Eurasia. Kesepakatan ini diharapkan dapat memangkas hambatan tarif dan memperluas akses pasar.