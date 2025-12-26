Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmi, RI Teken Perjanjian Dagang Bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |20:15 WIB
Resmi, RI Teken Perjanjian Dagang Bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia mencatatkan pencapaian diplomasi ekonomi yang signifikan di penghujung tahun 2025. Pemerintah secara resmi telah menandatangani kesepakatan perdagangan bebas dengan kawasan Eurasia melalui skema Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).

Penandatanganan bersejarah tersebut dilakukan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam kunjungan resminya ke Rusia pada Minggu (21/12/2025) lalu. Kawasan ini meliputi lima negara strategis, yakni Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgizstan, dan Rusia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut kesepakatan ini sebagai pelengkap dari rangkaian kerja sama ekonomi Indonesia di daratan Eropa setelah sebelumnya memiliki IEU-CEPA dengan Uni Eropa dan IE-CEPA dengan negara-negara EFTA (termasuk Swiss).

"Itu sebuah milestone baru di Eropa. Ini merupakan tonggak sejarah di tahun ini, hampir semua negara bekerja sama dengan Indonesia, yang lain masih dalam proses," ujar Airlangga saat ditemui di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa I-EAEU FTA bukan sekadar perjanjian di atas kertas, melainkan instrumen nyata yang akan memberikan keuntungan langsung bagi para pelaku ekonomi di Indonesia dan kawasan Eurasia. Kesepakatan ini diharapkan dapat memangkas hambatan tarif dan memperluas akses pasar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192028//kereta_cepat_whoosh-5IBP_large.jpg
Turis Malaysia Padati Kereta Whoosh untuk Wisata Belanja di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192020//pengusaha_mal-rOjf_large.jpeg
Pengusaha Sebut Penjualan di Mal Mulai Meroket dalam 2 Minggu Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192006//menko_airlangga-lbKf_large.JPG
Kejar Target Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Menko Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191923//airlangga-OBQX_large.jpg
Menko Airlangga Bertemu Gubernur Aceh, Pastikan Hapus Angsuran dan Bunga Kredit Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191410//menko_airlangga-g29H_large.png
Kesepakatan Tarif Dagang RI-AS Mundur ke Januari 2026, Ini Penjelasan Menko Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191402//prabowo_dan_trump-kJYl_large.jpg
Prabowo dan Trump Teken Dokumen Perjanjian Dagang RI-AS pada Januari 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement