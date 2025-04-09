Link Resmi dan Cara Cek Penerima Bansos BPNT April 2025

Link Resmi dan Cara Cek Penerima Bansos BPNT April 2025

JAKARTA - Link resmi dan cara cek penerima bansos BPNT April 2025, cek sekarang sebelum terlambat! April membawa angin segar bagi jutaan masyarakat Indonesia. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali disalurkan untuk periode April 2025. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan pencairan bansos berjalan lancar dan transparan. Pertanyaannya, apakah Anda termasuk penerima? Simak cara ceknya berikut ini.



1. Pemerintah Pastikan BPNT April 2025 Segera Cair

Program BPNT adalah salah satu bentuk kepedulian negara kepada rakyatnya yang berada dalam kategori miskin dan rentan miskin. Di bulan April ini, bantuan yang disalurkan senilai Rp200.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dalam bentuk saldo elektronik yang bisa dibelanjakan untuk kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan sayuran segar.

Kemensos telah menegaskan bahwa pencairan akan dilakukan secara bertahap mulai awal April. Penyaluran dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan e-warong yang telah ditunjuk.



2. Siapa yang Berhak Menerima? Ini Syaratnya



Tak semua orang otomatis masuk daftar penerima BPNT. Ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi:

- Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

- Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) aktif

- Tidak sedang menerima bantuan sosial lain secara bersamaan (kecuali program PKH)

- Berstatus warga negara Indonesia dengan kondisi ekonomi rendah

Pengecekan kelayakan dilakukan secara berkala oleh Dinas Sosial setempat bersama Kemensos.

3. Cara Cek Nama Penerima Bansos Secara Online

Kini masyarakat bisa memeriksa sendiri apakah mereka masuk dalam daftar penerima bansos. Tak perlu repot datang ke kantor kelurahan, cukup akses secara online melalui situs resmi pemerintah. Berikut langkah-langkahnya:

- Buka situs resmi Kemensos: https://cekbansos.kemensos.go.id

- Isi data lengkap: Masukkan nama sesuai KTP, pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal.

- Isi kode captcha: Ketik ulang huruf acak yang muncul untuk verifikasi.

- Klik "Cari Data": Hasilnya akan menampilkan apakah Anda termasuk dalam daftar penerima bantuan atau tidak.

Cek ini bisa dilakukan kapan saja, asalkan terhubung dengan internet.