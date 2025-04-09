Pengusaha RI Melihat Peluang di Tengah Tarif Impor AS

JAKARTA - Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND), Shanti Shamdasani menyampaikan pandangan pelaku usaha Indonesia terkait kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS). Berbeda dengan kekhawatiran umum, KEIND justru melihat potensi peluang di balik kebijakan tersebut.

1. Kebijakan Trump

Shanti setuju dengan Ekonom Wijayanto Samirin bahwa "musuh" sebenarnya bukanlah Indonesia. Ia menjelaskan latar belakang kebijakan Trump yang dipicu oleh kemunduran ekonomi AS dalam 10 tahun terakhir, diperparah oleh masuknya fentanil dari China melalui Meksiko. Menurutnya, Trump merasa "cukup" dan mengambil langkah drastis.

"Mungkin saya setuju dulu dengan pak WIjayanto bahwa the enemy is not Indonesia sebenarnya kalau kita lihat mundur sedikit latar belakang kenapa Trump mengambil langkah ini adalah Amerika 10 tahun terakhir sudah sangat turun kebawah. Kebetulan kami punya kantor di sana jadi kami melihat bagaimana kemunduran yang terjadi di Amerika ini dan yang paling memperparah situasi adalah fentanyl which is salah satu bahan kimia dari China masuk ke Amerika lewat Meksiko," ujar Shanti dalam Market Review IDX Channel, Rabu (9/4/2025).

Lebih lanjut, Shanti menjelaskan strategi Trump mengenakan tarif serentak ke banyak negara untuk menutup celah bagi China dalam memanipulasi atau membuka pabrik di negara lain.

"Jadi sepertinya Trump ini sudah menumpuk banyak sekali hal-hal yang akhirnya beliau mengatakan enough is enough ya, itu yang pertama," katanya.