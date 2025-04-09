Daftar Orang Paling Tajir di Indonesia Usai Lebaran 2025

JAKARTA – Daftar orang paling tajir di Indonesia versi Forbes usai Lebaran 2025. Nama teratas dari Indonesia mendominasi dengan kekayaan luar biasa dari berbagai sektor usaha. Mulai dari batu bara, perbankan, rokok, petrokimia, hingga energi terbarukan.

Berikut ini adalah lima orang terkaya di Indonesia setelah Lebaran 2025 menurut data Forbes Real Time Billionaires per Selasa (8/4/2025):

1. Low Tuck Kwong

Low Tuck Kwong menempati posisi pertama sebagai orang terkaya di Indonesia. Pendiri Bayan Resources ini memiliki kekayaan mencapai USD27,1 miliar atau sekitar Rp455,2 triliun (dengan kurs Rp16.800 per USD). Pria berusia 76 tahun ini dikenal sebagai "Raja Batu Bara" dan juga menguasai perusahaan energi terbarukan asal Singapura, Metis Energy. Selain itu, dia memiliki saham di The Farrer Park Company dan Samindo Resources.

2. R Budi Hartono

Di peringkat kedua ada R Budi Hartono, yang memiliki kekayaan senilai USD19,4 miliar atau sekitar Rp325,9 triliun. Miliarder berusia 84 tahun ini memperoleh kekayaannya dari bisnis rokok melalui Djarum, serta sektor perbankan dan teknologi, termasuk sebagai pemegang saham terbesar di Bank BCA dan platform e-commerce Blibli.