Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Orang Paling Tajir di Indonesia Usai Lebaran 2025

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |05:11 WIB
Daftar Orang Paling Tajir di Indonesia Usai Lebaran 2025
Daftar Orang Paling Tajir di Indonesia Usai Lebaran 2025 (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Daftar orang paling tajir di Indonesia versi Forbes usai Lebaran 2025. Nama teratas dari Indonesia mendominasi dengan kekayaan luar biasa dari berbagai sektor usaha. Mulai dari batu bara, perbankan, rokok, petrokimia, hingga energi terbarukan.

Berikut ini adalah lima orang terkaya di Indonesia setelah Lebaran 2025 menurut data Forbes Real Time Billionaires per Selasa (8/4/2025):

1. Low Tuck Kwong

Low Tuck Kwong menempati posisi pertama sebagai orang terkaya di Indonesia. Pendiri Bayan Resources ini memiliki kekayaan mencapai USD27,1 miliar atau sekitar Rp455,2 triliun (dengan kurs Rp16.800 per USD). Pria berusia 76 tahun ini dikenal sebagai "Raja Batu Bara" dan juga menguasai perusahaan energi terbarukan asal Singapura, Metis Energy. Selain itu, dia memiliki saham di The Farrer Park Company dan Samindo Resources.

2. R Budi Hartono

Di peringkat kedua ada R Budi Hartono, yang memiliki kekayaan senilai USD19,4 miliar atau sekitar Rp325,9 triliun. Miliarder berusia 84 tahun ini memperoleh kekayaannya dari bisnis rokok melalui Djarum, serta sektor perbankan dan teknologi, termasuk sebagai pemegang saham terbesar di Bank BCA dan platform e-commerce Blibli.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939/orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272/harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/455/3169726/harta_kekayaan_raffi_ahmad-1zJW_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menpora Baru Raffi Ahmad dengan Taufik Hidayat, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3168005/harta_kekayaan_nadiem_makarim-vj0w_large.jpg
Tersangka Korupsi Laptop, Nadiem Makarim Ternyata Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167696/harta_kekayaan_nadiem_makarim-j6Yo_large.jpg
Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Laptop, Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/455/3167506/harta_kekayaan_pengemis_di_india-xWUk_large.jpg
Harta Kekayaan Bharat Jain, Pengemis Terkaya di Dunia Berharta Rp14 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement