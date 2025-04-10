IHSG Makin Tancap Gas, Sesi I Menguat 5% ke 6.267 Usai Trump Tunda Tarif Impor

, Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |12:32 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 5,02 persen atau 299,87 poin ke level 6.267,86 pada perdagangan sesi pertama Kamis (10/4/2025). Penguatan IHSG ini sejalan dengan penundaan tarif impor tinggi Presiden Donald Trump.

Berdasarkan data, pada siang ini tercatat total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,8 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp9,6 triliun. Sebanyak 568 saham harganya naik, 106 saham harganya turun dan 284 saham lain harganya stagnan.

Indeks LQ45 naik 5,78 persen ke level 707,94, indeks MNC36 naik 5,55 persen ke level 281,39, indeks IDX30 naik 5,80 persen ke level 373,47, serta indeks JII naik 5,79 persen ke level 395,58.

Sementara indeks sektoral yang menguat diantaranya energi 5,59 persen, konsumer non siklikal 4,49 persen, konsumer siklikal 6,28 persen, keuangan 3,36 persen, infrastruktur 5,82 persen, properti 4,70 persen, bahan baku 8,92 persen, transportasi 3,49 persen, industri 3,09 persen, teknologi 4,25 persen, kesehatan 2,57 persen.