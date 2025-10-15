IHSG Melemah Lagi ke 8.034, Saham-Saham Ini Lesu

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,40 persen ke level 8.034,65 pada perdagangan sesi pertama. Sempat menguat saat bel pembukaan, IHSG terkena aksi profit taking, hingga sempat keluar ke 7.936.

Pada perdagangan sesi pertama, Jakarta, Rabu (15/10/2025), sebanyak 245 saham menguat, 467 turun, dan 244 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp14,60 triliun, dengan volume 19,16 miliar lembar saham.

Indeks pendukung seperti LQ45 koreksi 0,04 persen 771,56, IDX30 naik 0,03 persen ke 403,27, JII melemah 0,38 persen ke 555,79, dan MNC36 turun 0,19 persen ke 317,52.

Sektor pemberat indeks datang dari teknologi, transportasi, dan bahan baku masing-masing turun di kisaran 1-2 persen. Sedangkan yang menguat adalah keuangan dan konsumer siklikal.

Saham pemimpin top gainers LQ45 adalah PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) naik 5,36 persen ke Rp590, PT Japfa Comfeed Tbk (JPFA) naik 4,48 persen ke Rp2.330, dan PT Indosat Tbk (ISAT) menguat 3,70 persen ke Rp1.820.

Sedangkan top losers antara lain PT Medco Energi Tbk (MEDC) melemah 7,00 persen ke Rp1.395, PT Adaro Minerals indonesia Tbk (ADMR) turun 3,33 persen ke Rp1.305, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) turun 2,71 persen ke Rp1.615.

