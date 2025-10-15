Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Melemah Lagi ke 8.034, Saham-Saham Ini Lesu

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |12:19 WIB
IHSG Melemah Lagi ke 8.034, Saham-Saham Ini Lesu
IHSG Melemah Lagi ke 8.034, Saham-Saham Ini Lesu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,40 persen ke level 8.034,65 pada perdagangan sesi pertama. Sempat menguat saat bel pembukaan, IHSG terkena aksi profit taking, hingga sempat keluar ke 7.936.

Pada perdagangan sesi pertama, Jakarta, Rabu (15/10/2025), sebanyak 245 saham menguat, 467 turun, dan 244 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp14,60 triliun, dengan volume 19,16 miliar lembar saham.

Indeks pendukung seperti LQ45 koreksi 0,04 persen 771,56, IDX30 naik 0,03 persen ke 403,27, JII melemah 0,38 persen ke 555,79, dan MNC36 turun 0,19 persen ke 317,52.

Sektor pemberat indeks datang dari teknologi, transportasi, dan bahan baku masing-masing turun di kisaran 1-2 persen. Sedangkan yang menguat adalah keuangan dan konsumer siklikal.

Saham pemimpin top gainers LQ45 adalah PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) naik 5,36 persen ke Rp590, PT Japfa Comfeed Tbk (JPFA) naik 4,48 persen ke Rp2.330, dan PT Indosat Tbk (ISAT) menguat 3,70 persen ke Rp1.820.

Sedangkan top losers antara lain PT Medco Energi Tbk (MEDC) melemah 7,00 persen ke Rp1.395, PT Adaro Minerals indonesia Tbk (ADMR) turun 3,33 persen ke Rp1.305, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) turun 2,71 persen ke Rp1.615.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/278/3177113/ihsg_sesi_i-Znuf_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.125
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176949/ihsg_ditutup_melemah-0job_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.051
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176647/ihsg_melemah-I1tu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.171, Saham BRPT Milik Prajogo Pangestu Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176475/ihsg_ditutup_melemah-kiGW_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Koreksi ke Level 8.227
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/278/3176394/ihsg_menguat-gLMh_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke 8.259, Sentuh Rekor Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175829/ihsg_sesi_i-9lkd_large.jpg
IHSG Sesi I Koreksi ke Level 8.229
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement