HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.125

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |12:47 WIB
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.125
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 74,55 poin atau 0,93 persen ke 8.125,73 pada perdagangan sesi pertama Kamis (16/10/2025).

Pada penutupan perdagangan sesi I, terdapat 435 saham menguat, 250 saham melemah dan 271 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,2 triliun dari 13,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,04 persen ke 780,15, indeks JII naik 1,24 persen ke 564,04, indeks IDX30 menguat 0,75 persen ke 406,70 dan indeks MNC36 menguat 0,73 persen ke 320,67.

Untuk indeks sektoral diantaranya energi naik 1,22 persen, konsumer non siklikal naik 0,76 persen, konsumer siklikal naik 0,95 persen, keuangan menguat 0,31 persen, infrastruktur menguat 0,13 persen, properti naik 1,62 persen, bahan baku naik 1,37 persen, transportasi naik 2,44 persen, industri naik 1,16 persen, teknologi turun 0,50 persen, kesehatan naik 1,95 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Kedaung Indah Can Tbk (KICI) naik 34,34 persen ke Rp266, PT Berkah Prima Perkasa Tbk (BLUE) naik 24,85 persen ke Rp1.055 dan PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) naik 24,81persen di Rp1.660.

 

