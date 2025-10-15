IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.051

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun tipis 0,19 persen atau 15,34 poin ke level 8.051 pada perdagangan har ini, Rabu (15/10/2025).

Dari total 956 saham yang diperdagangkan, sebanyak 242 saham menguat, 475 melemah, dan 239 stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat di kisaran Rp15.092 triliun.

Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan investor asing membukukan penjualan bersih (net sell) senilai Rp1,36 triliun. Nilai transaksi investor asing di pasar reguler tercatat pembelian Rp7,47 triliun dan penjualan Rp8,84 triliun.

Sebaliknya, investor domestik mencatat net buy sebesar Rp1,36 triliun, dengan pembelian mencapai Rp24,48 triliun dan penjualan Rp23,12 triliun.

Secara sektoral, pelemahan indeks terutama disumbang oleh sektor teknologi yang anjlok 3,65 persen, diikuti transportasi yang turun 2,82 persen, dan perindustrian melemah 0,71 persen.

Sektor energi juga turun 0,65 persen, sementara barang baku terkoreksi 0,43 persen.