Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.051

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |17:04 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.051
IHSG Ditutup Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun tipis 0,19 persen atau 15,34 poin ke level 8.051 pada perdagangan har ini, Rabu (15/10/2025).

Dari total 956 saham yang diperdagangkan, sebanyak 242 saham menguat, 475 melemah, dan 239 stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat di kisaran Rp15.092 triliun.

Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan investor asing membukukan penjualan bersih (net sell) senilai Rp1,36 triliun. Nilai transaksi investor asing di pasar reguler tercatat pembelian Rp7,47 triliun dan penjualan Rp8,84 triliun.

Sebaliknya, investor domestik mencatat net buy sebesar Rp1,36 triliun, dengan pembelian mencapai Rp24,48 triliun dan penjualan Rp23,12 triliun.

Secara sektoral, pelemahan indeks terutama disumbang oleh sektor teknologi yang anjlok 3,65 persen, diikuti transportasi yang turun 2,82 persen, dan perindustrian melemah 0,71 persen.

Sektor energi juga turun 0,65 persen, sementara barang baku terkoreksi 0,43 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/278/3177170/ihsg_ditutup_menguat-TnXw_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke 8.124
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/278/3177113/ihsg_sesi_i-Znuf_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.125
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176875/ihsg_melemah-uegS_large.jpg
IHSG Melemah Lagi ke 8.034, Saham-Saham Ini Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176647/ihsg_melemah-I1tu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.171, Saham BRPT Milik Prajogo Pangestu Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176475/ihsg_ditutup_melemah-kiGW_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Koreksi ke Level 8.227
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/278/3176394/ihsg_menguat-gLMh_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke 8.259, Sentuh Rekor Baru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement