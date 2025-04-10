Hapus Kuota Impor, Prabowo: Mudahkan Iklim Usaha

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menghapus kuota terhadap produk-produk impor. Penghapusan kuota impor diharapkan mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

"Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan," kata Prabowo, dikutip dari Antara, Rabu (9/4/2025).

Mudahkan Pengusaha

Di samping mendukung para pengusaha untuk bisa memiliki kemudahan menjalankan bisnisnya, Presiden mengingatkan agar para pengusaha juga dapat menjaga komitmennya untuk berkontribusi bagi negara.