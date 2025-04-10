Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hapus Kuota Impor, Prabowo: Mudahkan Iklim Usaha

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |06:20 WIB
Hapus Kuota Impor, Prabowo: Mudahkan Iklim Usaha
Hapus Kuota Impor, Prabowo: Mudahkan Iklim Usaha (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menghapus kuota terhadap produk-produk impor. Penghapusan kuota impor diharapkan mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

"Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan," kata Prabowo, dikutip dari Antara, Rabu (9/4/2025).

Mudahkan Pengusaha

Di samping mendukung para pengusaha untuk bisa memiliki kemudahan menjalankan bisnisnya, Presiden mengingatkan agar para pengusaha juga dapat menjaga komitmennya untuk berkontribusi bagi negara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160359/prabowo-vPlT_large.jpg
Prabowo Perintahkan Stop Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157448/mendag-an15_large.png
Mendag Khawatir Produk Impor Bakal Banjiri Pasar RI Imbas Tarif Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/320/3156622/barang_impor-EW7p_large.jpg
Tak Semua Produk AS Masuk Indonesia Bebas Tarif Nol Persen, Barang Ini Dikecualikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155823/prabowo-EBOF_large.jpg
Tarif Impor RI Jadi 19%, Hasil Negosiasi Prabowo dan Trump 17 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/320/3151670/impor_indonesia-FJfW_large.jpg
Naik 4,14 Persen, Impor Indonesia Tembus USD20,31 Miliar di Mei 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/320/3151454/menko_airlangga-PZeh_large.png
Permendag Nomor 8/2024 Resmi Dicabut! Aturan Impor Baru Berlaku 2 Bulan Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement