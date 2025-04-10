Harta Kekayaan dan Profil Amirul Wicaksono, Direktur IT Bank DKI yang Dipecat Pramono Anung

JAKARTA - Nama Amirul Wicaksono menjadi sorotan setelah dirinya dipecat sebagai Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Diketahui bahwa Amirul memiliki total kekayaan hingga Rp12,3 miliar.

Pramono Anung diketahui mengambil langkah tegas dengan mencopot jabatan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono buntut gangguan layanan digital JakOne Mobile sejak Sabtu 29 Maret 2025 hingga saat ini. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) tertutup dengan jajaran direksi Bank DKI yang dihadiri Direktur Utama (Dirut) Bank DKI, Agus H Widodo di Balaikota Jakarta.

"Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebas tugasan Direktur IT-nya (Bank DKI, Amirul Wicaksono) segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," kata Pramono dalam laman Instagram @pramonoanungw dikutip.

Pramono tak segan-segan agar kasus tersebut dilaporkan ke pihak Bareskrim Polri agar proses hukum tetap berjalan. Ia juga mengultimatum jajaran Pemprov DKI Jakarta agar tidak ikut campur dalam permasalahan di Bank DKI.

"Laporkan ke Kabareskrim dan proses hukum karena ini sudah keterlaluan, gak mungkin gak melibatkan orang dalam, gak mungkin. Dan minta untuk gak boleh siapapun di dalam internal kita terutama pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur saya akan ambil tindakan," ujarnya.

Pramono menyebut tindakan tegas dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik kepada Bank DKI. Ia bahkan menargetkan bank pembangunan daerah (BPD) itu tembus IPO dalam waktu enam bulan ke depan.

Berikut Harta kekayaan dan profil Amirul Wicaksono, Direktur IT Bank DKI yang dipecat Pramono Anung

Harta kekayaan Amirul Wicaksono

Berdasarkan data LHKPN, Kamis (10/4/2025), Amirul memilik harta hingga Rp12,3 miliar yang terdiri dari tanah hingga harta bergerak lainnya.

Tanah dan bangunan Amirul berada di Kota Bekasi, Magelang hingga Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Nilainya mencapai Rp7,07 miliar.

Kemudian dirinya juga memiliki mobil dan motor yang nilainya sebesar Rp475 juta. Harta bergerak lainnya mencapai Rp22 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp4,7 miliar. Selain itu, Amirul juga memiliki utang sebesar Rp25 juta.