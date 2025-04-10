Gandeng MODENA Pay, MNC Kapital Perkuat Ekosistem Keuangan Digital

JAKARTA – PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) atau MNC Kapital resmi menjalin kemitraan strategis dengan MODENA Group. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Dong Pyo Jeon, Executive Vice President Commercial MODENA, dan Yudi Hamka, Direktur Utama MNC Kapital, disaksikan oleh Group EVP MODENA, Michael Jizhar serta Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

Kemitraan ini menjadi langkah strategis bagi kedua perusahaan dalam menghadirkan layanan keuangan yang lebih terintegrasi dan inovatif, sekaligus mendorong percepatan inklusi keuangan digital di Indonesia sekaligus secara global.

Melalui sinergi ini, MODENA Group dan MNC Kapital akan mengembangkan berbagai inisiatif layanan keuangan digital terintegrasi yang komprehensif, dengan ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

1. Kartu kredit dan kartu debit Co-branding

Pada acara seremonial hari ini, MNC Bank dan MODENA Pay memperkenalkan fase awal kerja sama mereka, yaitu kartu kredit co-branding yang menawarkan pengalaman transaksi yang lebih nyaman, aman, dan menguntungkan.

Beragam kemudahan yang ditawarkan mencakup cashback, bebas iuran tahunan, cicilan 0%, dan bebas biaya fasilitas pertanggungan asuransi.