HOME FINANCE HOT ISSUE

MODENA Pay dan MNC Kapital (BCAP) Resmi Jalin Kemitraan Strategis Perkuat Ekosistem Keuangan Digital

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |19:24 WIB
MODENA Pay dan MNC Kapital (BCAP) Resmi Jalin Kemitraan Strategis Perkuat Ekosistem Keuangan Digital
Kerja Sama MODENA Pay dan MNC Pay (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menjalin kemitraan strategis dengan MODENA Group dalam upaya memperkuat ekosistem keuangan digital di Indonesia. 

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Executive Vice President Commercial MODENA, Dong Pyo Jeon, dan Direktur Utama MNC Kapital, Yudi Hamka, yang turut disaksikan oleh Group EVP MODENA, Michael Jizhar, serta Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

1. Sinergi Strategis

Direktur Utama MNC Kapital, Yudi Hamka menyampaikan bahwa kemitraan ini merupakan sinergi strategis dalam menghadirkan solusi keuangan terintegrasi berbasis teknologi.

“Kami berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan finansial MODENA secara end-to-end, mendorong pertumbuhan bersama, saling memperkuat daya saing, sekaligus memperkaya ekosistem MNC Group dan mendukung kemajuan industri keuangan digital di Indonesia,” ujar Yudi dalam sambutannya di iNews Tower, Jakarta, Kamis (10/4/2025). 

2. Sejalan dengan Visi Perusahaan

Senada dengan MNC Kapital, EVP Commercial MODENA Group, Dong Pyo Jeon menegaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan visi perusahaan dalam membangun pengalaman digital menyeluruh untuk pelanggan.

 

Halaman:
1 2
