HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Marina Budiman, Wanita Paling Kaya di Indonesia 

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |17:13 WIB
Harta Kekayaan Marina Budiman, Wanita Paling Kaya di Indonesia 
Harta Kekayaan Marina Budiman, Wanita Paling Kaya di Indonesia  (Foto: DCI Indonesia/Forbes)
JAKARTA - Harta kekayaan Marina Budiman, wanita paling kaya di Indonesia versi Forbes.

Marina Budiman adalah salah satu tokoh penting di balik berdirinya DCI Indonesia. Dia merupakan salah satu pendiri sekaligus presiden komisaris perusahaan pusat data DCI Indonesia yang didirikan bersama Otto Toto Sugiri dan Han Arming Hanafia pada tahun 2011.

PT DCI Indonesia Tbk (DCII) merupakan perusahaan pusat data terbesar di Indonesia. Hal ini membuat masyarakat bertanya terkait harta kekayaan yang dimiliki oleh Marina Budiman sebagai salah satu pendiri perusahaan terkemuka di Indonesia.

Profil Marina Budiman

Marina Budiman merupakan pengusaha sukses kelahiran 1961, yang kini memiliki karier yang melejit karna berhasil membangun bisnis pusat data yang kini menjadi pemain utama di industri tersebut. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, Marina Budiman merupakan seorang lulusan dari University of Toronto bidang ekonomi dan keuangan.

Sebelum mendirikan DCI bersama Otto Toto Sugiri, Marina Budiman telah memiliki pengalaman bekerja dengan Toto Sugiri di Bank Bali pada tahun 1985. Selanjutnya, pada tahun 1989, dia bergabung dengan Sigma Cipta Caraka. Pada tahun 1994, dia juga menjadi salah satu pendiri atau Co-Founder Indonet, perusahaan yang dikenal sebagai penyedia jasa internet pertama di Indonesia.

Hingga akhirnya, Marina, Otto Toto dan Han Arming mendirikan perusahaan pusat data yang kini berkembang menjadi pusat data Tier IV terkemuka dan yang pertama di Asia Tenggara, yaitu PT DCI Indonesia pada tahun 2011.

 







