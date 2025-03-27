Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar 3 Wanita Terkaya di Indonesia 2025, Ada yang Punya Harta Rp87,9 Triliun

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |05:19 WIB
Daftar 3 Wanita Terkaya di Indonesia 2025, Ada yang Punya Harta Rp87,9 Triliun
Wanita Terkaya di Indonesia
A
A
A

JAKARTA – Berikut 3 wanita terkaya terbaru di Indonesia 2025 versi Forbes. 3 wanita terkaya ini masuk ke dalam jajaran 50 orang terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan yang fantastis mencapai puluhan triliunan Rupiah.

Sumber kekayaan 3 wanita terkaya di Indonesia ini berasal dari bisnis batu bara, data center dan sawit.

Lalu siapa 3 wanita terkaya di Indonesia 2025 saat ini? Mari kenalan dengan 3 wanita terkaya di Indonesia beserta harta kekayaannya seperti dilansir Forbes real time billionaires 2025.

1. Marina Budiman

Marina Budiman menjadi wanita terkaya di Indonesia 2025 versi Forbes. Sumber kekayaan Marina Budiman berasal dari bisnis data center dengan kepemilikan sahamnya di PT DCI Indonesia. Dia menjadi salah satu pendiri dan Presiden Komisaris di perusahaan tersebut.

Wanita berusia 63 tahun ini mempunyai harta kekayaan USD5,3 miliar atau Rp87,9 triliun (kurs Rp16.590 per USD) dan berada di peringkat 659 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192610/anthony_josua-ZAai_large.jpg
Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192607/harta_kekayaan_mukesh_ambani-mpUJ_large.jpg
Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192425/hartono-C46y_large.png
Hartono Masuk Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Kuasai Bisnis Rokok hingga Bank Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement