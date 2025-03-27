Daftar 3 Wanita Terkaya di Indonesia 2025, Ada yang Punya Harta Rp87,9 Triliun

JAKARTA – Berikut 3 wanita terkaya terbaru di Indonesia 2025 versi Forbes. 3 wanita terkaya ini masuk ke dalam jajaran 50 orang terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan yang fantastis mencapai puluhan triliunan Rupiah.

Sumber kekayaan 3 wanita terkaya di Indonesia ini berasal dari bisnis batu bara, data center dan sawit.

Lalu siapa 3 wanita terkaya di Indonesia 2025 saat ini? Mari kenalan dengan 3 wanita terkaya di Indonesia beserta harta kekayaannya seperti dilansir Forbes real time billionaires 2025.

1. Marina Budiman

Marina Budiman menjadi wanita terkaya di Indonesia 2025 versi Forbes. Sumber kekayaan Marina Budiman berasal dari bisnis data center dengan kepemilikan sahamnya di PT DCI Indonesia. Dia menjadi salah satu pendiri dan Presiden Komisaris di perusahaan tersebut.

Wanita berusia 63 tahun ini mempunyai harta kekayaan USD5,3 miliar atau Rp87,9 triliun (kurs Rp16.590 per USD) dan berada di peringkat 659 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2025.