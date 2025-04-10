Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Revitalisasi 2 Rumah Sakit, WIKA Raup Kontrak Baru Rp2,16 Triliun hingga Kuartal I-2025

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |18:30 WIB
Revitalisasi 2 Rumah Sakit, WIKA Raup Kontrak Baru Rp2,16 Triliun hingga Kuartal I-2025
WIKA Raup Kontrak Baru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mencatatkan perolehan kontrak baru senilai Rp2,16 triliun hingga Kuartal 1 2025. Capaian ini mencerminkan upaya transformasi Perseroan untuk semakin kompetitif dan optimal dalam meraih peluang proyek baru.

Selain itu nilai tersebut turut memperkuat eksistensi WIKA di sektor konstruksi nasional dalam membangun berbagai proyek strategis yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Kontribusi Perolehan

Berdasarkan segmentasi pekerjaan, kontribusi terbesar perolehan kontrak baru berasal dari industri pendukung konstruksi yang mencatatkan realisasi 70% dari total perolehan. Sementara itu segmen Infrastruktur & Gedung menyumbang 23%, segmen Properti sebesar 6%, dan selebihnya berasal dari segmen proyek Engineering, Procurement, and Construction (EPC).

Adapun proyek baru yang diraih Perseroan hingga Maret 2025 diantaranya Proyek Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu dan RSUD Maba di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Proyek infrastruktur strategis ini memiliki manfaat penting dan dampak langsung terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

 

Halaman:
1 2
