HOME FINANCE HOT ISSUE

Di Tengah Ketidakpastian Perang Dagang, RI Teken Kontrak Ekspor USD32,2 Juta

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |14:05 WIB
Di Tengah Ketidakpastian Perang Dagang, RI Teken Kontrak Ekspor USD32,2 Juta
Di Tengah Ketidakpastian Perang Dagang, RI Teken Kontrak Ekspor USD32,2 Juta (Foto: Kemendag)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia meneken kontrak ekspor sebesar USD32,2 juta di tengah ketidakpastian perang dagang. Kontrak ekspor diteken Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Pameran Food and Hotel Asia (FHA) tahun 2025, 

KBRI Singapura bersama Kemendag mendapat dukungan dari Bank Indonesia (BI) dan Bank BRI untuk mengikuti Pameran PHA 2025 di Singapore Expo, Singapura. Kegiatan yang berlangsung, 8-11 April 2025 ini terbukti sukses.

Hal itu tercermin dari jumlah peserta yang ikut dalam Paviliun Indonesia. Tercatat, ada 35 perusahaan produsen dan eksportir skala UMKM yang luar biasa. Jumlah ini merupakan yang terbanyak sepanjang keikutsertaannya di Pameran PHA.

1. Produk Indonesia

Hasilnya, selama 4 hari, Paviliun Indonesia dikunjungi lebih dari 5.714 orang, dan membukukan 7 kontrak ekspor senilai USD32,2 juta atau sekitar Rp542 miliar untuk produk kakao dan cokelat, madu, produk bumbu organik, maupun aneka produk makanan dan minuman (mamin) lainnya.

Selain 7 kontrak tersebut, terdapat belasan potensi transaksi yang diperkirakan mencapai 11,5 juta dolar AS, atau sekitar Rp 194 miliar untuk produk mie instan, camilan organik, aneka rempah, dan produk mamin lainnya.

Duta Besar Republik Indonesia di Singapura Suryo Pratomo mengatakan, keikutsertaan Indonesia pada Pameran PHA kali ini merupakan yang terbaik. Capaian fantastis ini tak lepas dari kolaborasi sejumlah pihak.

"Partisipasi Indonesia pada Pameran FHA tahun 2025 ini merupakan kolaborasi yang membanggakan antara Pemerintah, perbankan BUMN, Bank Indonesia hingga swasta. Menggarisbawahi pentingnya upaya kolaboratif dalam mempromosikan ekspor produk Indonesia," ujar pria yang akrab disapa Tommy, saat membuka pameran.

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
