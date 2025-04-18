Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2 Resmi Dimulai, Catat Jadwal dan Tipsnya!

Ameiliani Putri , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |18:13 WIB
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2 Resmi Dimulai, Catat Jadwal dan Tipsnya!
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2 Resmi Dimulai, Catat Jadwal dan Tipsnya! (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA – Pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK tahap 2 resmi dimulai, catat jadwal dan tipsnya. Bagi yang sudah mendaftar sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2, kini saatnya bersiap. 

Pasalnya, sesuai dengan Surat Plt Kepala BKN nomor 1291/B-KS.04.01/SD/K/2025, pengumuman peserta, waktu, dan tempat ujian seleksi kompetensi PPPK tahap 2 tahun 2024 akan berlangsung antara 9 sampai 16 April 2025.

Jadwal Lengkap Seleksi PPPK Tahap 2 2025

Berikut rangkaian tahapan seleksi PPPK tahap 2 berdasarkan jadwal resmi:
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 9 – 18 Februari 2025
• Masa Sanggah: 19 – 21 Februari 2025
• Jawab Sanggah: 20 – 27 Februari 2025
• Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 22 – 28 Februari 2025
• Penarikan Data Final: 1 – 7 Maret 2025
• Pemetaan Titik Lokasi Seleksi: 8 – 23 Maret 2025
• Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 24 Maret – 8 April 2025
• Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi: 9 – 16 April 2025
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 17 April – 16 Mei 2025
• Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi: 22 April – 21 Mei 2025
• Pengumuman Hasil Kelulusan (tanpa Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan): 22 – 31 Mei 2025
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 25 April – 17 Mei 2025
• Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi & Teknis Tambahan: 30 April – 22 Mei 2025
• Pengumuman Hasil Kelulusan (dengan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan): 22 – 31 Mei 2025
• Pengisian DRH NI PPPK: 1 – 30 Juni 2025
• Usul Penetapan NI PPPK: 1 – 31 Juli 2025

Materi Seleksi: Apa Saja yang Diujikan?

Seleksi kompetensi PPPK tahap 2 kali ini akan menguji tiga jenis kompetensi utama, yaitu:

1. Kompetensi Teknis
Tes ini bertujuan untuk mengukur penguasaan peserta terhadap pengetahuan dan keterampilan sesuai jabatan yang dilamar.

2. Kompetensi Manajerial
Di bagian ini, peserta akan dinilai dalam hal manajemen diri dan kerja, seperti integritas, komunikasi, pelayanan publik, pengambilan keputusan, hingga pengembangan diri.

3. Kompetensi Sosial Kultural
Ujian ini mengukur sensitivitas peserta terhadap keberagaman, nilai-nilai kebangsaan, serta etika dan prinsip moral dalam lingkungan kerja.

4. Wawancara
Wawancara ini bersifat nonkognitif dan digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta lebih dalam.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
