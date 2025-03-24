4 Fakta Penting CPNS dan PPPK 2025, Penetapan NIP dan Pengangkatan Dipercepat

CPNS 2024 diangkat Juni 2025 dan PPPK paling lambat Oktober 2025. (Foto: Okezone.com/Antara)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan supaya pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 dipercepat jadwalnya. CPNS 2024 diangkat Juni 2025 dan PPPK paling lambat Oktober 2025.

Sementara itu, jadwal tebaru penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025. Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menerbitkan jadwal penetapan Nomor Induk atau NIP kebutuhan CASN 2024 untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara.

Okezone merangkum fakta-fakta menarik terkait CPNS dan PPPK 2024 yang akan segera menerima NIP dan diangkat tahun ini, Senin (23/3/2025):

1. Penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024

Jadwal terbaru mengenai penetapan NIP CASN ini telah disampaikan kepada seluruh instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor: 2933/B-MP. 01. 01/K/SD/2025 terkait Penetapan Nomor Induk ASN kebutuhan Tahun Anggaran 2024.

Proses berlanjutnya penetapan usul NIP dan TMT hingga pengangkatan CASN 2024 ini dilakukan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1249/M. SM. 01. 00/2025.

2. Nasib CPNS dan PPPK 2024

Melalui surat Kepala BKN tersebut diatur bahwa proses pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi T. A 2024 yang belum mendapatkan penetapan Nomor Induk-nya, tetap akan dilanjutkan sampai keputusan pengangkatan diterbitkan.

Dalam hal ini, pada proses pengangkatan CPNS, peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat akan diangkat menjadi CPNS paling lambat Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 Juni 2025, dengan usul penetapan NIP CPNS paling lambat pada 10 Mei 2025.