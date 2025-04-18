Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ojol Demo, Wamenaker Siap Fasilitasi Keluhan Driver

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |17:24 WIB
Ojol Demo, Wamenaker Siap Fasilitasi Keluhan <i>Driver</i>
Ojol Demo, Wamenaker Siap Fasilitasi Keluhan Driver (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer siap memfasilitasi keluhan para driver ojek online (ojol) yang melakukan aksi demo.

"Jika memang program-programnya tidak mensejahterakan akan pemerintah bantu fasilitasi berdiskusi langsung dengan para petinggi dan juga Kemnaker,” ujar Wamenaker saat dihubungi, Jakarta , Jumat (18/4/2025).

1. Konsep Kemitraan Harus Sama-Sama Untung 

Ratusan mitra atau driver ojol Grab melakukan protes di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan beberapa kota lainnya seperti Cirebon dan Semarang yang menolak penerapan layanan Grab Hemat yang disinyalir merugikan mitra, Wamenaker yang akrab disapa Noel itu mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil aplikator yang bersangkutan untuk mendapatkan kejelasan.

Wamenaker sangat memahami keresahan para mitra pengemudi Grab dan mengingatkan bahwa dalam konsep kemitraan harus sama-sama menguntungkan, tidak boleh merugikan. 

“Kawan-kawan driver yang paham itu memberatkan mereka atau tidak. Sebagai pemerintah, kami akan komunikasikan dengan aplikator," kata Noel. 

 

