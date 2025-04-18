Ojol Demo, Wamenaker Siap Fasilitasi Keluhan Driver

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer siap memfasilitasi keluhan para driver ojek online (ojol) yang melakukan aksi demo.

"Jika memang program-programnya tidak mensejahterakan akan pemerintah bantu fasilitasi berdiskusi langsung dengan para petinggi dan juga Kemnaker,” ujar Wamenaker saat dihubungi, Jakarta , Jumat (18/4/2025).

1. Konsep Kemitraan Harus Sama-Sama Untung

Ratusan mitra atau driver ojol Grab melakukan protes di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan beberapa kota lainnya seperti Cirebon dan Semarang yang menolak penerapan layanan Grab Hemat yang disinyalir merugikan mitra, Wamenaker yang akrab disapa Noel itu mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil aplikator yang bersangkutan untuk mendapatkan kejelasan.

Wamenaker sangat memahami keresahan para mitra pengemudi Grab dan mengingatkan bahwa dalam konsep kemitraan harus sama-sama menguntungkan, tidak boleh merugikan.

“Kawan-kawan driver yang paham itu memberatkan mereka atau tidak. Sebagai pemerintah, kami akan komunikasikan dengan aplikator," kata Noel.