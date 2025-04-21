Segini Pendapatan Fantastis YouTuber Terkaya di Dunia MrBeast dari YouTube

JAKARTA – Segini pendapatan fantastis youtuber terkaya di dunia MrBeast dari YouTube. Siapa yang tak kenal MrBeast?

YouTuber asal Amerika Serikat dengan nama asli Jimmy Donaldson ini telah menjelma menjadi raja YouTube global. Dengan konten spektakuler seperti tantangan ekstrem, hadiah miliaran Rupiah hingga aksi sosial yang menyentuh hati, MrBeast sukses mengumpulkan lebih dari 371 juta subscriber di kanal utamanya dan total lebih dari 500 juta pengikut di seluruh platform media sosialnya.

Pendapatan dari YouTube: Miliaran Rupiah per Bulan

Menurut laporan dari Forbes dan Investopedia, pada tahun 2024 saja, MrBeast menghasilkan sekitar USD85 juta atau sekitar Rp1,3 triliun (kurs Rp16.747 per USD) dari konten dan bisnisnya. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk iklan YouTube, sponsor, dan penjualan merchandise.

Bahkan, sebuah bocoran dari YouTube Studio menunjukkan bahwa dalam 28 hari, ia memperoleh hampir EUR4,2 juta atau sekitar Rp68,35 miliar, dengan 2,688 miliar penayangan dalam periode tersebut.

Bisnis di Balik Layar: Dari Camilan hingga Reality Show

Tidak hanya mengandalkan YouTube, MrBeast juga mendirikan Beast Industries, sebuah kerajaan bisnis yang mencakup media, produk konsumen, dan perangkat lunak. Pada tahun 2024, Beast Industries menghasilkan pendapatan sebesar USD473 juta, meningkat 114% dari tahun sebelumnya, dengan proyeksi mencapai USD899 juta pada 2025.

Salah satu produk unggulannya adalah Feastables, merek camilan yang meraup pendapatan bersih USD215 juta pada 2024. Selain itu, MrBeast juga menjalin kemitraan dengan Amazon untuk acara reality show "Beast Games," dengan nilai kontrak hampir USD100 juta.