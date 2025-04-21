Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Pendapatan Fantastis YouTuber Terkaya di Dunia MrBeast dari YouTube

Ameiliani Putri , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |16:08 WIB
Segini Pendapatan Fantastis YouTuber Terkaya di Dunia MrBeast dari YouTube
Segini pendapatan fantastis youtuber terkaya di dunia MrBeast dari YouTube. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Segini pendapatan fantastis youtuber terkaya di dunia MrBeast dari YouTube. Siapa yang tak kenal MrBeast? 

YouTuber asal Amerika Serikat dengan nama asli Jimmy Donaldson ini telah menjelma menjadi raja YouTube global. Dengan konten spektakuler seperti tantangan ekstrem, hadiah miliaran Rupiah hingga aksi sosial yang menyentuh hati, MrBeast sukses mengumpulkan lebih dari 371 juta subscriber di kanal utamanya dan total lebih dari 500 juta pengikut di seluruh platform media sosialnya.

Pendapatan dari YouTube: Miliaran Rupiah per Bulan

Menurut laporan dari Forbes dan Investopedia, pada tahun 2024 saja, MrBeast menghasilkan sekitar USD85 juta atau sekitar Rp1,3 triliun (kurs Rp16.747 per USD) dari konten dan bisnisnya. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk iklan YouTube, sponsor, dan penjualan merchandise. 

Bahkan, sebuah bocoran dari YouTube Studio menunjukkan bahwa dalam 28 hari, ia memperoleh hampir EUR4,2 juta atau sekitar Rp68,35 miliar, dengan 2,688 miliar penayangan dalam periode tersebut.

Bisnis di Balik Layar: Dari Camilan hingga Reality Show

Tidak hanya mengandalkan YouTube, MrBeast juga mendirikan Beast Industries, sebuah kerajaan bisnis yang mencakup media, produk konsumen, dan perangkat lunak. Pada tahun 2024, Beast Industries menghasilkan pendapatan sebesar USD473 juta, meningkat 114% dari tahun sebelumnya, dengan proyeksi mencapai USD899 juta pada 2025. 
Salah satu produk unggulannya adalah Feastables, merek camilan yang meraup pendapatan bersih USD215 juta pada 2024. Selain itu, MrBeast juga menjalin kemitraan dengan Amazon untuk acara reality show "Beast Games," dengan nilai kontrak hampir USD100 juta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179040//azbun-Lb6C_large.jpg
Azia Riza Daftar Jadi Personal Trainer tapi Salah Paham Total!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/612/3170159//tasya-wBWZ_large.jpg
Sumber Kekayaan Tasya Farasya, Influencer yang Gugat Cerai Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167694//andre-3RMJ_large.jpg
Deretan Anggota DPR yang Rumahnya Pernah Masuk Konten YouTube Andre Taulany
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165803//pajak-Xast_large.png
Setoran Pajak Google, YouTube hingga Kripto Tembus Rp40,02 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/205/3162395//masdddho_saat_tampil-ZiXV_large.JPG
Ahmad Ridho Nugroho, Sosok di Balik Lagu "Kisinan" yang Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/33/3161371//rich_brian_dimarahi_damkar-fBlK_large.JPG
Momen Rich Brian Dimarahi saat Ikut Pelatihan Damkar, Netizen Auto Ngakak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement