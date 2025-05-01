Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Dukung Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |12:05 WIB
Prabowo Dukung Marsinah Jadi Pahlawan Nasional
Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya untuk mengusulkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional. (Foto: Okezone.com/YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya untuk mengusulkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional. Pernyataan itu dia sampaikan dalam peringatan Hari Buruh yang digelar di Jakarta, hari ini. 

Prabowo juga meminta para pemimpin serikat pekerja atau buruh untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama terkait sosok tokoh buruh yang akan diajukan sebagai Pahlawan Nasional. Jika nama Marsinah menjadi pilihan bersama, Prabowo menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh.

"Coba kaum buruh berembuk. Coba kalau Marsinah dijadikan Pahlawan Nasional. Atau kalau sudah sepakat, saya dukung Marsinah jadi Pahlawan Nasional," ujarnya di hadapan ribuan buruh, Kamis (1/5/2025).

Sebagai informasi, aktivis perempuan yang memperjuangkan hak buruh, Marsinah ditemukan tewas mengenaskan pada 8 Mei 1993 setelah diculik oleh orang tidak dikenal.

Jasad Marsinah ditemukan di Hutan Dusun Jegong, Wilangan, Jawa Timur.

Marsinah merupakan buruh di PT Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Semasa hidup, ia dikenal sebagai sosok yang vokal dalam memperjuangkan hak-hak buruh, terutama di tempatnya bekerja.

Hal itu juga diakui Aktivis buruh, Nining Elitos yang menceritakan sosok Marsinah sebagai orang yang berani dan tegas dalam menyuarakan masalah-masalah yang dihadapi para buruh di perusahaannya. Marsinah bertarung untuk meningkatkan kesejahteraan rekan-rekannya di PT CPS terkait dengan kenaikan upah yang telah ditetapkan oleh Gubernur KDH TK I Jawa Timur.

Nining merasa prihatin dengan kekerasan yang menimpa Marsinah dan percaya bahwa semangat perjuangannya harus menjadi inspirasi bagi peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei atau May Day di Indonesia.

“Tetapi sampai dia berjuang, sampai dia kehilangan nyawanya sampai detik ini tidak terungkap. Itu adalah bagian dari risiko perjuangan yang sejatinya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya kepada tim redaksi Okezone beberapa waktu silam.

 

