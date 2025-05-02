Pendapatan Naik 32%, Laba MNC Land Melesat ke Rp60,7 Miliar pada Kuartal I-2025

JAKARTA – PT MNC Land Tbk (KPIG) mencatat kinerja keuangan yang solid pada kuartal I-2025. Perseroan berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp464,7 miliar, meningkat 32,0% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan Rp352,1 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan pendapatan ini terutama didorong oleh segmen properti yang menjadi kontributor utama, menyumbang 54,0% dari total pendapatan atau sebesar Rp250,9 miliar. Angka ini melonjak 54,0% yoy dibandingkan Rp162,9 miliar pada kuartal I-2024.

Sementara itu, segmen hospitality juga mencatatkan pertumbuhan positif. Pendapatan dari lini ini mencapai Rp213,8 miliar, naik 13,0% yoy dari Rp189,2 miliar pada kuartal yang sama tahun lalu.

Kinerja operasional yang kuat turut mendorong EBITDA Perseroan mencapai Rp87,5 miliar, dengan marjin EBITDA sebesar 18,8%. Laba bersih MNC Land pun meningkat dari Rp56,0 miliar pada kuartal I-2024 menjadi Rp60,7 miliar pada kuartal I-2025.

Posisi Keuangan

Per akhir Maret 2025, total aset KPIG tercatat sebesar Rp35,9 triliun, naik dari Rp35,8 triliun pada akhir Desember 2024. Liabilitas Perseroan menurun menjadi Rp7,3 triliun, sementara ekuitas meningkat menjadi Rp28,6 triliun dari Rp28,5 triliun pada akhir 2024.

Update Bisnis MNC Land

PT MNC Land Tbk terus mengembangkan portofolio di sektor Tourism & Hospitality, dengan proyek unggulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City di Lido, Bogor, yang dibangun di atas lahan 1.040 ha dari total 3.000 ha. Kawasan ini dirancang menjadi destinasi wisata dan hospitality berkelas dunia.