Adu Penghasilan Driver Maxim, Grab dan Gojek, Siapa Paling Besar?

JAKARTA - Adu penghasilan driver Maxim, Grab dan Gojek layak disimak. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan mengalami kemacetan parah. Ojek online (Ojol) terutama motor menjadi solusi karena lebih cepat dan fleksibel di tengah kemacetan.

Pekerjaan menjadi driver ojol pun menjadi worth it jika Anda ingin bekerja fleksibel atau sedang cari penghasilan cepat tanpa syarat ijazah tinggi. Namun, Anda perlu siap kerja keras dan cerdas, serta disiplin atur waktu dan biaya.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (2/5/2025), Okezone telah merangkum adu penghasilan driver Maxim, Grab dan Gojek, sebagai berikut.

Penghasilan Driver Maxim, Grab dan Gojek

Secara umum, driver ojol Maxim, Grab dan Gojek mempunyai potensi penghasilan harian dan bulanan yang tinggi. Namun, penghasilan aktual sangat bergantung pada berbagai faktor seperti jam kerja, jumlah order, dan lokasi operasi.

Berikut ini dirangkum estimasi besaran penghasilan driver ojol jika dihitung berdasarkan besaran harian dan jumlah orderan.