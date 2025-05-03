Advertisement
HOME FINANCE

Kementan Prediksi Produksi Beras Semester I-2025 Meningkat 11,17 Persen, Swasembada Makin Dekat

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |17:50 WIB
Kementan Prediksi Produksi Beras Semester I-2025 Meningkat 11,17 Persen, Swasembada Makin Dekat
Produksi beras nasional pada semester I-2025 melonjak tajam sebesar 11,17 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. (Foto: dok Kementan)
JAKARTA – Produksi beras nasional pada semester I-2025 melonjak tajam sebesar 11,17 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut pencapaian ini sebagai bukti nyata bahwa swasembada beras yang menjadi cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto kian mendekati kenyataan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, melaporkan bahwa produksi padi Januari–Juni 2025 diperkirakan mencapai 32,57 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 3,27 juta ton dibanding semester I-2024. Produksi beras turut meningkat menjadi 18,76 juta ton, naik 1,89 juta ton dari tahun sebelumnya.

“Peningkatan produksi ini didukung oleh luas panen yang juga meningkat signifikan, khususnya pada Maret 2025 yang mencapai 1,67 juta hektare atau naik 50,60 persen dibanding Maret 2024,” ujar Pudji dalam keterangan resminya, Jumat (2/5/2025).

Kondisi standing crop saat ini juga menunjukkan potensi panen besar dalam 1–3 bulan ke depan, sehingga peluang mempertahankan tren positif produksi sangat terbuka.

Sinyal melimpahnya produksi beras Indonesia tak hanya datang dari dalam negeri. Laporan terbaru dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memproyeksikan produksi beras Indonesia akan mencapai 34,6 juta ton sepanjang 2025. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan produksi beras tertinggi di kawasan ASEAN tahun ini.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
