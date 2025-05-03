8 Kota dengan Biaya Hidup Termurah di Indonesia

JAKARTA - 8 kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia. Bagi yang berencana ingin merantau untuk meneruskan pendidikan atau mencari pekerjaan, biaya hidup di 8 kota ini dapat menjadi pertimbangan.

Biaya hidup ini mencakup biaya tempat tinggal serta biaya makan sehari-hari. Di Indonesia, terdapat sejumlah wilayah yang menawarkan biaya hidup yang lebih rendah.

Melansir data BPS, inilah 8 kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia.

1. Cilacap, Jawa Tengah

Rata-rata pengeluaran bulanan di Cilacap hanya sekitar Rp5,37 juta, menjadikannya sebagai kota dengan biaya hidup terendah berdasarkan informasi dari BPS.

UMR Cilacap 2025 tercatat pada angka Rp2.640.249. Dengan biaya hidup yang relatif terjangkau ini, kamu bisa merencanakan keuangan dengan lebih luwes, terutama jika kamu sedang memulai karier.

2. Maumere, Nusa Tenggara Timur

Biaya untuk hidup di Maumere umumnya berkisar Rp5,52 juta setiap bulan. UMP NTT 2025 yang dijadikan patokan untuk upah minimum juga tercatat sebesar Rp2.328.969. Maumere dapat menjadi opsi bagi mereka yang ingin menetap di kota kecil dengan fasilitas yang cukup memadai.

3. Sibolga, Sumatera Utara

Di kota pelabuhan ini, biaya hidup bulanan mencapai sekitar Rp5,68 juta. Pada tahun 2025, Upah Minimum Kota (UMK) Sibolga tercatat sebesar Rp3. 419. 748, menjadikannya salah satu yang tertinggi di daftar ini.

Kombinasi antara UMR yang tinggi dan biaya hidup yang relatif rendah menjadikan kota ini sebagai tempat yang cukup menarik untuk ditinggali.

4. Kudus, Jawa Tengah

Rata-rata pengeluaran bulanan di Kudus mencapai sekitar Rp5,71 juta, sementara Upah Minimum Regional (UMR) Kudus untuk tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.680. 485. Meskipun bukan kota besar, Kudus dilengkapi dengan infrastruktur yang cukup memadai.

5. Tegal, Jawa Tengah

Biaya hidup untuk satu bulan di Tegak rata-rata mencapai Rp5,86 juta. Sementara itu, UMR di Tegal berada pada angka sekitar Rp2.376.684. Dengan besaran ini, Tegal menjadi pilihan yang ideal bagi kamu yang ingin tinggal di kota kecil dengan biaya hidup yang terjangkau, namun tetap memiliki akses mudah ke kota besar.