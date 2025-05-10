Segini UMR Taiwan Lengkap dengan Biaya Hidupnya

JAKARTA - Segini UMR Taiwan lengkap dengan biaya hidupnya. Setiap tahunnya, Upah Minimum Regional (UMR) atau Minimum Wage di Taiwan terus mengalami penyesuaian untuk mengimbangi kebutuhan hidup dan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2025, pemerintah Taiwan telah kembali menaikkan upah minimum, memberikan kabar baik bagi pekerja lokal maupun migran. Namun, apakah kenaikan ini sebanding dengan biaya hidup yang semakin meningkat? Berikut ulasannya.





1. Peningkatan Pendapatan per Januari 2025

Pada tahun 2024, Kementerian Tenaga Kerja Taiwan mengumumkan kenaikan upah minimum perbulan menjadi TWD28.590 atau Rp15,5 juta (kurs Rp544,6) setara Rp103.477 per jam nya, berlaku sejak 1 Januari 2025 ini. Hal ini berlaku untuk jabatan pekerja manufaktur, konstruksi, perawat di panti jompo/rumah sakit, nelayan, dan pekerja bidang pertanian.

Sebelumnya, Upah Minimum terakhir periode 2024-2025 lalu sebesar TWD27.470 atau Rp14,9 juta, naik sebesar 4,07% atau sekitar TWD1.120 jika dibandingkan dengan upah minimum yang ditetapkan tahun ini.





2. Biaya akomodasi tempat tinggal di Taiwan

Dilansir dari data Numbeo, Sabtu (10/5/2025), diketahui besaran pengeluaran bulanan untuk satu orang mencapai sekitar TWD24.700 atau Rp13,4 juta per bulan, belum termasuk biaya sewa tempat tinggal. Adapun biaya sewa tempat tinggal di Taiwan bervariasi dari Rp4,9 juta hingga Rp16 juta sesuai dengan lokasi dan fasilitas yang tersedia.

Berikut rincian biaya hidup di Taiwan:



A. Biaya Tempat Tinggal

- Apartemen 1 kamar di pusat kota = TWD 12.000

- Apartemen 1 kamar di daerah luar kota = TWD8.000

- Apartemen 3 kamar di pusat kota = TWD33.000

- Apartemen 3 kamar di daerah luar kota = TWD24.000

B. Biaya Transportasi

- Transportasi umum = TWD1.200 per bulan

- BBM = TWD31 per liter

C. Biaya Belanja dan makan

- Bahan makanan = TWD5.000 hingga TWD8.000

- Kuliner/restoran = TWD4.000 hingga TWD15.000



D. Biaya utilitas

- Biaya dasar (Listrik, air, sampah, dan pemanas) = TWD 2.500

- Layanan Internet = TWD700 hingga TWD1.400

Namun perlu diketahui bahwa pengeluaran setiap orang berbeda tergantung pada gaya hidup, akomodasi, serta pola belanja.