Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Perbedaan UMR dan UMK?

Arfiah , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |20:05 WIB
Apa Perbedaan UMR dan UMK?
Perbedaan UMR dan UMK di 2023 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apa perbedaan UMR dan UMK? Kementerian Ketenagakerjaan memiliki Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Dikutip dari berbagai sumber Okezone, Rabu (27/9/2023) baik UMR maupun UMK memiliki arti yang sama, yakni upah minimun yang diberikan untuk pekerja.

Lantas, apa saja yang menjadi perbedaan antara UMR dan UMK?

1. Upah Minimun Regional (UMR)

UMR merupakan standar upah minimun pekerja yang berlaku pada tingkat wilayah provinsi. Hal ini termasuk kabupaten/kota.

Namun, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2022, UMR tingkat I diganti dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Sedangkan, UMR yang berada di tingkat II diganti dengan nama Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/320/3137556/gaji-iQRy_large.jpeg
Segini UMR Taiwan Lengkap dengan Biaya Hidupnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/320/2966565/gaji-umr-sumedang-2024-terbaru-qAdkHNtzxL.jpg
Gaji UMR Sumedang 2024 Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/320/2960031/mengapa-karawang-menjadi-umr-tertinggi-NyAzPXtELM.jpg
Mengapa Karawang Menjadi UMR Tertinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/320/2954739/simak-ya-12-daerah-indonesia-yang-umr-tertinggi-di-2024-xVYIg52HAL.jpeg
Simak Ya! 12 Daerah Indonesia yang UMR Tertinggi di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/622/2882740/intip-umr-sidoarjo-2023-8PVaOkfprp.jpg
Intip UMR Sidoarjo 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/622/2880655/5-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-yang-umr-naik-di-era-ganjar-pranowo-OdumwhgLXd.JPG
5 Kabupaten Kota di Jawa Tengah yang UMR Naik di Era Ganjar Pranowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement