Mengapa Karawang Menjadi UMR Tertinggi?

JAKARTA - Mengapa Karawang menjadi UMR tertinggi? Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memiliki upah minimum (UMR) tertinggi di Pulau Jawa dan Indonesia pada tahun 2023. UMR Karawang pada tahun 2023 ialah Rp5.176.179 per bulan.

Tingginya nominal Upah Minimum Regional (UMR) di Karawang diprediksi menjadi yang tertinggi di Indonesia pada tahun 2024. Namun, pernyataan ini tidaklah benar.

Ternyata kota Bekasi menduduki peringkat pertama dengan nominal sebesar Rp5.343.430 yang meningkat 3,59% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Karawang berada di posisi kedua dengan nominal sebesar Rp5.257.834 mengingat 1,57% lebih tinggi dari tahun 2024

Lalu mengapa Karawang menjadi UMR tertinggi? Okezone merangkum pada Rabu (24/01/2024), Karawang bisa memiliki nominal UMR yang tinggi karena adanya inflasi yang lebih tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat, tingkat pertumbuhan ekonomi di Karawang dan Bekasi sekitar 3,65% dengan inflasi mencapai 6,12%.

Untuk mempertahankan daya beli masyarakat yang hidup di bawah inflasi setinggi itu, maka pemerintah memutuskan untuk meningkatkan upah minimum sampai 7,22%.