PLN Minta Maaf soal Blackout Listrik Padam, Dirut Kunjungi RSUD Bali

JAKARTA - Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, bersama para direktur operasi PLN, melakukan kunjungan khusus kepada Direktur Utama RSUD Bali, I Wayan Sudana. Dalam kesempatan tersebut, manajemen PLN menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di Pulau Bali, yang berdampak pada terganggunya pelayanan di rumah sakit.

I Wayan Sudana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan ketulusan manajemen PLN yang telah mendatangi pihak rumah sakit. Ia juga menegaskan bahwa PLN dan RSUD memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu melayani masyarakat.

"Kejadian gangguan listrik, ternyata dapat diselesaikan dengan cepat oleh PLN. Layanan RS tidak terganggu karena sistem cadangan listrik bekerja dalam hitungan detik," ujar Wayan, Sabtu (3/5/2025).

Sementara itu, Darmawan menyampaikan, PLN sedang menelusuri lebih dalam penyebab gangguan dan mengevaluasi secara menyeluruh, serta membangun sistem kelistrikan yg makin andal utk Bali, dan juga wilayah lain di seluruh Indonesia.

PLN Pulihkan 100% Kelistrikan Bali

PT PLN (Persero) dengan cepat memulihkan seluruh sistem kelistrikan di Bali yang sebelumnya mengalami gangguan pada Jumat (2/5) sekitar pukul 16.00 WITA. Kurang dari 12 jam atau pada Sabtu (3/5) pukul 03.30 WITA, seluruh pelanggan PLN di Bali telah menikmati listrik secara normal kembali.

Darmawan yang memimpin langsung pemulihan sistem di lokasi menjelaskan bahwa ratusan personel PLN langsung merespons dengan sigap seketika gangguan terjadi dan terus bersiaga pasca aliran listrik di Bali kembali pulih secara normal.

"Hingga saat ini, personel kami di lapangan tetap bersiaga untuk terus menjaga dan memastikan pasokan listrik di Bali telah 100% pulih, termasuk pada tempat-tempat vital di sektor pelayanan umum seperti rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan pusat-pusat keramaian. Kami terus berupaya secara maksimal sekaligus mengevaluasi dan melakukan penguatan sistem kelistrikan agar seluruh pelanggan dapat terus menikmati listrik andal seperti biasanya," jelas Darmawan.